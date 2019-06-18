Макфол: в том, что разведка боится информировать Трампа, виноват Болтон

Американское разведсообщество не хочет посвящать главу Белого дома в подробности антироссийских операций, опасаясь его реакции, сообщает MSNBC со ссылкой на The New York Times. По словам бывшего посла США в России Майкла Макфола, разведка не вправе обманывать президента, но виноват в сложившейся ситуации советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.
И снова здравствуйте. На этих выходных The New York Times опубликовала двойную сенсацию о президенте и его отношениях с президентом России Путиным.
Во-первых, The New York Times сообщает, что США всё интенсивнее проводят онлайн-атаки против энергосистемы России, цитирую, «отчасти как предупреждение и отчасти в качестве подготовки к проведению кибератак в случае крупного конфликта между Вашингтоном и Москвой».
Но это ещё не всё. Вторая сенсация в этой публикации заключается в том, что чиновники беспокоятся по поводу предоставления информации президенту! Цитирую: «Пентагон и сотрудники разведки рассказали о больших колебаниях по поводу обсуждения с господином Трампом подробностей операций против России — из-за беспокойства насчёт его реакции и из-за того, что он может отдать противоположный приказ или обсудить это с иностранными официальными лицами, как в 2017 году, когда он упомянул о секретной операции в Сирии в разговоре с министром иностранных дел России». Ничего себе!
Поговорим с Майклом Макфолом, бывшим послом США в России. Рада вас видеть, господин посол! Для начала скажите, насколько нас должно беспокоить то, что наше разведывательное сообщество не доверяет президенту подобную секретную информацию?
МАЙКЛ МАКФОЛ, бывший посол США в России: Это невероятно. Если это правда, то это просто шокирует. Он главнокомандующий, он председательствует в нашем Совете национальной безопасности, когда им нужно проводить заседания и обсуждать подобные проблемы… И когда между президентом и остальной его командой по национальной безопасности такие нестыковки, как в вопросе России, это приводит к подобным странным обходным манёврам, когда правительство не сообщает президенту того, что ему нужно знать.
Я считаю, это безответственно — как со стороны президента, так и со стороны его команды по национальной безопасности. Они должны играть как одна команда, чтобы продвигать национальные интересы Америки.
Что бы вы стали делать за кулисами, если бы столкнулись с такой головоломкой? Если бы вы пытались решить, как действовать в интересах страны, и при этом беспокоились, что президент Соединённых Штатов не будет с вами заодно?
МАЙКЛ МАКФОЛ: Думаю, всё упирается в советника по национальной безопасности, господина Болтона. Это его работа! Советник по национальной безопасности — так ведь называется его должность. Я три года проработал в Белом доме, в команде по национальной безопасности. Задача членов Совета национальной безопасности — информировать президента. Какими бы ни были решения, обманывать его вы не можете!
Кстати, это касается не только России. Если вы смотрели его знаменитое интервью ABC, в котором он разговаривает со Джорджем Стефанопулосом на самые разные темы, там есть момент, когда он (Стефанопулос. — ИноТВ) спрашивает: «Как вы думаете, в Северной Корее сейчас делают ядерное оружие?» — а тот отвечает: «Я не знаю». Погодите-ка, господин президент! Вам это положено знать. Есть такая штука, как ЦРУ. И разведывательное сообщество. Они могут вас проинформировать на этот счёт, чтобы вы были в курсе.
То же самое и с Ираном. Если послушать, что говорят госсекретарь и советник по национальной безопасности, такое впечатление, что мы чуть ли не начинаем войну. Однако президент, похоже, хочет рассуждать о переговорах. Что, опять-таки, наводит на мысль о нестыковке между президентом и его командой по национальной безопасности. В этом виноват Джон Болтон, ему надо работать лучше.
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