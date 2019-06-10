Salon Оригинал

Макфол: многие в США до сих пор не осознают масштабы российской угрозы

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Риторика Дональда Трампа о «вмешательстве» в американские выборы приносит пользу Москве, а не Вашингтону. Такое мнение в интервью Salon высказал бывший американский посол Майкл Макфол. Кроме того, по мнению дипломата, многие его соотечественники всё ещё не поняли всю серьёзность «российской угрозы», что мешает создать «долгосрочную стратегию борьбы с путинской Россией».
Макфол: многие в США до сих пор не осознают масштабы российской угрозы
Reuters

Нравится это Трампу или нет, его президентство «неразрывно связано с его необычными отношениями» с Москвой, пишет Salon. Чтобы разобраться в этом вопросе, издание побеседовало с Майклом Макфолом, который при администрации Барака Обамы служил послом США в России.

По словам дипломата, нельзя с точностью сказать, что американский президент скомпрометирован российской стороной или что он действует в её интересах. Вопрос, есть ли у Кремля «рычаги давления» на Трампа, всё ещё требует внимательного изучения.

«Этот аспект мне неизвестен. Но я точно знаю, что заявления президента служат национальным интересам России, какими их определяет Путин. Хочу особо пояснить: какими их определяет Путин. У остальных россиян есть собственное определение национальных интересов», — считает Макфол. 
 
К примеру, когда глава Белого дома на протяжении нескольких лет отказывается признать, что выборы в США 2016 года «были атакованы», то он играет на руку Кремлю. Точно так же нежелание Трампа поддерживать американское разведсообщество в этом вопросе «приносит пользу Путину, а не национальным интересам Америки», убеждён бывший посол.
 
По его мнению, Трамп неоднократно демонстрировал, что он придерживается собственной дипломатической теории. Президент считает, что если он хорошо отзывается о «диктаторах», то вызывает у них симпатию и, как следствие, укрепляет положение Соединённых Штатов.
 
«Я бы сказал, что до сих пор ощутимые конкретные результаты этой стратегии, которые выгодны Америке, нашим интересам безопасности и нашему процветанию, очень невелики. Она не дала нам никаких положительных результатов. Что касается России, то совершенно очевидно, благодушная беседа с Путиным не заставила последнего покинуть Восточную Украину, отказаться от Асада и переосмыслить аннексию Крыма»*, — рассуждает Макфол.
 
На его взгляд, Трамп — во многом «уникальный» лидер. И дело не только в том, что после встречи с Путиным в Хельсинки глава Белого дома якобы собирался пойти на беспрецедентный шаг и передать американского дипломата, то есть самого Макфола, «враждебной» России.
 
«Он уникален тем, как он говорит о Путине. Никто, причём даже в его собственной администрации, не отзывается так хвалебно о Владимире Путине, как президент Трамп. И наоборот, президент прилагает невероятные усилия, чтобы оскорбить наших бывших союзников. Я не помню, чтобы кто-либо делал подобное», — утверждает Макфол. 
 
Вместе с тем он считает, что администрация Трампа проводит «весьма здравую» политику в отношении России. Ведь во многом этот курс совпадает с курсом, который был задан правительством Обамы.
 
«Санкции всё ещё действуют. На мой взгляд, это правильная стратегия. НАТО укрепляется и размещает войска ближе к российской границе. На мой взгляд, это хорошие новости. Мы продолжаем поддерживать Украину, будь то политико-экономические реформы или военная помощь. Я отдаю должное администрации Трампа за предоставление летального оружия (Киеву. — ИноТВ). Это шаг вперёд», — считает Макфол.
 
В то же время, по признанию экс-посла, его тревожат и нервируют утверждения адвоката президента Руди Джулиани, что Владимира Зеленского окружают «враги Трампа». Макфол искреннее надеется, что эта «попытка политизировать американо-украинские отношения» не отражает настроения самого главы Белого дома и его администрации.
 
Дипломат также посетовал, что Вашингтон долгое время недооценивал «потенциальную угрозу» со стороны России. По мнению Макфола, американские власти оказались застигнуты врасплох, потому что не осознавали «способность и стремление правительства Владимира Путина нанести вред».
 
«Для меня, я думаю, всё изменилось после аннексии Украины в 2014 году. Произошло три вмешательства подряд: сначала была Украина, затем вмешательство в Сирии в 2015 году и затем вмешательство в Соединённых Штатах в 2016 году. Одно за другим, три года подряд, очень рискованные операции. Этого должно было быть достаточно, чтобы убедить всех американцев в угрозе, которую представляет Владимир Путин», — полагает экс-посол.
 
«При всём при этом, меня всё ещё поражает, что многие американцы, особенно среди республиканцев  как показывают данные опроса  не разделяют мою точку зрения. Меня это тревожит, потому что, на мой взгляд, нам придётся долго разбираться с этой проблемой. Это означает, что нам нужна двухпартийная долгосрочная высшая стратегия для достижения наших целей. При этом ещё много людей, включая, возможно, даже самого президента, не согласны с оценкой угрозы. Это затрудняет выработку двухпартийной долгосрочной стратегии борьбы с путинской Россией», — подчёркивает Макфол.
 
 
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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Salon США Северная Америка
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