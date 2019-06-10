Макфол: многие в США до сих пор не осознают масштабы российской угрозы

Риторика Дональда Трампа о «вмешательстве» в американские выборы приносит пользу Москве, а не Вашингтону. Такое мнение в интервью Salon высказал бывший американский посол Майкл Макфол. Кроме того, по мнению дипломата, многие его соотечественники всё ещё не поняли всю серьёзность «российской угрозы», что мешает создать «долгосрочную стратегию борьбы с путинской Россией».

Нравится это Трампу или нет, его президентство «неразрывно связано с его необычными отношениями» с Москвой, пишет Salon. Чтобы разобраться в этом вопросе, издание побеседовало с Майклом Макфолом, который при администрации Барака Обамы служил послом США в России.

По словам дипломата, нельзя с точностью сказать, что американский президент скомпрометирован российской стороной или что он действует в её интересах. Вопрос, есть ли у Кремля «рычаги давления» на Трампа, всё ещё требует внимательного изучения.

«Этот аспект мне неизвестен. Но я точно знаю, что заявления президента служат национальным интересам России, какими их определяет Путин. Хочу особо пояснить: какими их определяет Путин. У остальных россиян есть собственное определение национальных интересов», — считает Макфол.

К примеру, когда глава Белого дома на протяжении нескольких лет отказывается признать, что выборы в США 2016 года «были атакованы», то он играет на руку Кремлю. Точно так же нежелание Трампа поддерживать американское разведсообщество в этом вопросе «приносит пользу Путину, а не национальным интересам Америки», убеждён бывший посол.

По его мнению, Трамп неоднократно демонстрировал, что он придерживается собственной дипломатической теории. Президент считает, что если он хорошо отзывается о «диктаторах», то вызывает у них симпатию и, как следствие, укрепляет положение Соединённых Штатов.

«Я бы сказал, что до сих пор ощутимые конкретные результаты этой стратегии, которые выгодны Америке, нашим интересам безопасности и нашему процветанию, очень невелики. Она не дала нам никаких положительных результатов. Что касается России, то совершенно очевидно, благодушная беседа с Путиным не заставила последнего покинуть Восточную Украину, отказаться от Асада и переосмыслить аннексию Крыма»*, — рассуждает Макфол.

На его взгляд, Трамп — во многом «уникальный» лидер. И дело не только в том, что после встречи с Путиным в Хельсинки глава Белого дома якобы собирался пойти на беспрецедентный шаг и передать американского дипломата, то есть самого Макфола, «враждебной» России.

«Он уникален тем, как он говорит о Путине. Никто, причём даже в его собственной администрации, не отзывается так хвалебно о Владимире Путине, как президент Трамп. И наоборот, президент прилагает невероятные усилия, чтобы оскорбить наших бывших союзников. Я не помню, чтобы кто-либо делал подобное», — утверждает Макфол.

Вместе с тем он считает, что администрация Трампа проводит «весьма здравую» политику в отношении России. Ведь во многом этот курс совпадает с курсом, который был задан правительством Обамы.

«Санкции всё ещё действуют. На мой взгляд, это правильная стратегия. НАТО укрепляется и размещает войска ближе к российской границе. На мой взгляд, это хорошие новости. Мы продолжаем поддерживать Украину, будь то политико-экономические реформы или военная помощь. Я отдаю должное администрации Трампа за предоставление летального оружия (Киеву. — ИноТВ). Это шаг вперёд», — считает Макфол.

В то же время, по признанию экс-посла, его тревожат и нервируют утверждения адвоката президента Руди Джулиани, что Владимира Зеленского окружают «враги Трампа». Макфол искреннее надеется, что эта «попытка политизировать американо-украинские отношения» не отражает настроения самого главы Белого дома и его администрации.

Дипломат также посетовал, что Вашингтон долгое время недооценивал «потенциальную угрозу» со стороны России. По мнению Макфола, американские власти оказались застигнуты врасплох, потому что не осознавали «способность и стремление правительства Владимира Путина нанести вред».

«Для меня, я думаю, всё изменилось после аннексии Украины в 2014 году. Произошло три вмешательства подряд: сначала была Украина, затем вмешательство в Сирии в 2015 году и затем вмешательство в Соединённых Штатах в 2016 году. Одно за другим, три года подряд, очень рискованные операции. Этого должно было быть достаточно, чтобы убедить всех американцев в угрозе, которую представляет Владимир Путин», — полагает экс-посол.

«При всём при этом, меня всё ещё поражает, что многие американцы, особенно среди республиканцев — как показывают данные опроса — не разделяют мою точку зрения. Меня это тревожит, потому что, на мой взгляд, нам придётся долго разбираться с этой проблемой. Это означает, что нам нужна двухпартийная долгосрочная высшая стратегия для достижения наших целей. При этом ещё много людей, включая, возможно, даже самого президента, не согласны с оценкой угрозы. Это затрудняет выработку двухпартийной долгосрочной стратегии борьбы с путинской Россией», — подчёркивает Макфол.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

