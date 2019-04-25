Mакфол: Трамп и его семья не осознают российской угрозы, и это большая ошибка

Семья Дональда Трампа и сам президент США не понимают «природы российской угрозы», заявил американский дипломат Майкл Макфол в эфире передачи на канале MSNBC. По словам Макфола, отрицание Трампом и его родственниками «российского вмешательства» в выборы можно объяснить наивностью. То, что Трамп не считает Россию угрозой, дипломат назвал «большой ошибкой».

МАЙКЛ МАКФОЛ, американский дипломат: Очевидно, что в отличие от вас, Николь, Джаред не прочитал весь доклад, потому что это всё же не реклама на Facebook. Если быть конкретным — ГРУ крадёт у США информацию, публикует её, чтобы помочь определённому кандидату, и тем не менее президент Трамп отрицает этот факт. Похоже, что это единая партийная линия внутри их семьи.

Но здесь есть две ошибки. Первая — я думаю, что они просто не понимают природу российской угрозы. Попробую допустить, что они просто наивны, раз после всех совещаний не осознают того, что пыталась сделать Россия.

Между тем Россия нанесла ущерб легитимности их президента, его (Джареда Кушнера. — ИноТВ) тестя. Давайте представим, что никакой российской операции не было — в науке это называется гипотезой, — представьте, что русские ничего не делали. Также давайте предположим, что президент Трамп выиграл бы без помощи из России.

Тогда бы его положение сейчас было намного лучше, чем при наличии всей этой российской активности вокруг него. Это первый момент. Второй момент: они не относятся к России как к угрозе. Это неправильно. В их собственной стратегии национальной безопасности Россия считается угрозой, большая часть администрации Трампа тоже считает её угрозой — но не сам президент США. По моему мнению, это большая ошибка, с точки зрения защиты американских национальных интересов.

Дата выхода в эфир 24 апреля 2019 года.