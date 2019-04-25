Mакфол: Трамп и его семья не осознают российской угрозы, и это большая ошибка
МАЙКЛ МАКФОЛ, американский дипломат: Очевидно, что в отличие от вас, Николь, Джаред не прочитал весь доклад, потому что это всё же не реклама на Facebook. Если быть конкретным — ГРУ крадёт у США информацию, публикует её, чтобы помочь определённому кандидату, и тем не менее президент Трамп отрицает этот факт. Похоже, что это единая партийная линия внутри их семьи.
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