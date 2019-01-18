«Эстонцы гибли, сражаясь за США»: Макфол объяснил MSNBC, зачем Америке НАТО

Экс-посол США в России Майкл Макфол вступил в заочную полемику с ведущим Fox News Такером Карлсоном, который задался вопросом, зачем Америке НАТО и готовы ли американцы погибать ради Латвии или Эстонии. В эфире MSNBC Макфол рассказал, как эстонцы погибали, сражаясь рядом с американскими солдатами после теракта 11 сентября. «Америке лучше быть с союзниками, чем в одиночестве», — подчеркнул экс-посол.

Отмечают, господин посол, что эта неделя выдалась очень хорошей для Кремля, потому что брексит трещит по швам, американское правительство парализовано, а также сообщают, что президент обсуждает выход нашей страны из НАТО. По этому вопросу я хочу показать вам следующее. Если он решит или попробует это осуществить, совершенно ясно, что он уже получает «поддержку с воздуха» от Fox News , чтобы у него была свобода действий.

ТАКЕР КАРЛСОН, ведущий Fox News: Теперь Россией управляет Владимир Путин. Вторгаться в Западную Европу он не планирует, да ему это и не под силу. Так зачем же нам теперь НАТО? На самом деле, никто не знает. И, определённо, вы не вправе задавать этот вопрос в Вашингтоне. А жаль, потому что разговор был бы интересный.



Сохранение членства в НАТО предусматривает существенные обязанности. В 1990-е годы наше руководство посчитало мудрым пообещать таким странам, как Латвия и Эстония, что мы применим ядерное оружие, чтобы защитить их в случае каких-то проблем с Россией. Зачем это нам было нужно? Кто знает! Подробности потеряны для истории.



Господин посол, начинайте, откуда хотите.

МАЙКЛ МАКФОЛ, бывший посол США в России: Во-первых, я пошлю Такеру копию моей книги. Во-вторых, я напомню ему, что именно Джордж Буш-младший, президент-республиканец Джордж Буш-младший расширил НАТО до этих стран, и причина была очень проста: мы хотели видеть мир, безопасность и процветание в Европе, свободной и целой. И мы получили огромную пользу от этого мира. Люди забывают, что мир — это отсутствие войны. Мы знаем, на что Европа похожа без НАТО.

И во-вторых, должен сказать, что конкретно эти страны, например Эстония, потеряли своих людей. Эстонцы погибали, сражаясь рядом с американскими солдатами. И они погибли не из-за того, что напали на них. Они погибли потому, что напали на нас — 11 сентября. И так небрежно говорить: «зачем нам это?»... Нужно не забывать нашу историю и наших союзников. Нам лучше, и это не пристрастное утверждение, нам, как Америке, намного лучше вместе с союзниками, чем в одиночку. История это доказала. Давайте придерживаться этой стратегии.

Мы Вас давно не слышали. Это, конечно, трудная задача, но изложите мне за 45 секунд, о чем наши зрители должны беспокоиться, когда читают новости о том, что Трамп старался скрыть свои заметки о встрече с Путиным.

МАЙКЛ МАКФОЛ: Это мне совершенно непонятно. Я работал с президентом Обамой, и очень часто именно я составлял заметки на подобных встречах. Эти заметки нужны для того, чтобы сообщать правительству об актуальной политике. И тот факт, что президент продолжает скрывать то, что он говорит Путину, подразумевает, что разногласия между Трампом и его администрацией по России имеют место, и я обеспокоен тем, что было обещано во время этих встреч один-на-один.





Дата выхода в эфир 16 января 2019 года.