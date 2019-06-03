На Крымском полуострове вновь заработал знаменитый детский лагерь «Артек», в котором наравне с русскими детьми отдыхают иностранцы, сообщает The Times. Российская администрация создала новую концепцию развития лагеря, который сочетает современные условия для отдыха и развития молодёжи с тщательно воссозданной атмосферой советского прошлого «Артека».

Этим летом 45 тыс. детей из 57 стран приедут в «Артек» — детский лагерь, растянувшийся на 8 км по галечному побережью близ Ялты, пишет The Times. В течение трёх недель они будут жить сообща, что когда-то считалось идеальным образом жизни для молодого коммуниста, спать в общих спальнях, есть в огромных столовых и носить форму. Британская газета отмечает, что дети Башара Асада, президента Сирии, провели здесь по крайней мере одну смену в 2017 году, что подтверждает его близкие отношения с Владимиром Путиным.

Несмотря на то что сейчас лагерь всё так же открыт для иностранцев, санкции США и ЕС ограничили круг возможных участников. «Все мои друзья считают, что это круто, что я сюда попала, — поделилась с The Times 15-летняя Анастасия из Шотландии, которая выиграла свою путёвку в конкурсе в Русской субботней школе. — Я встречаюсь с новыми людьми из разных стран и много узнаю об их традициях».

Как пишет издание, 95% мест спонсируется российским государством, и для тех детей, которые не против «нравственного конформизма», который насаждает «Артек», отдых в детском центре станет отличным летним приключением. Хотя, замечает британская газета, политике и здесь найдётся место: статуй Путина в лагере пока нет, зато можно купить футболку с его изображением в сувенирных киосках.

The Times напоминает, что «Артек» ведёт свою историю с 1925 года: тогда он представлял собой несколько палаток вокруг флагштока и костра. Однако в свои лучшие времена лагерь принимал ежегодно почти 30 тыс. самых одарённых детей, чьи родители обладали хорошими связями. Среди знаменитостей, которые его посещали, — Фидель Кастро, Михаил Горбачёв и Юрий Гагарин, приезжавший сюда семь раз.

Однако после распада СССР Крымский полуостров вошёл в состав Украины, и «Артек» переживал тяжёлый период: летний лагерь продолжал функционировать, но постройки обветшали, а 218 гектаров заросли травой. Коммунизм вышел из моды, и детский центр превратился в прибыльный бизнес с заоблачными ценами. К тому же образ лагеря запятнали обвинения в жестоком обращении с детьми.

По информации издания, после «аннексии Крыма»* в 2014 году Москва потратила 13 млрд рублей на восстановление «Артека». Кроме отремонтированных и расширенных корпусов теперь лагерь может похвастаться собственной киностудией, концертными залами и студией звукозаписи. 11-метровая скульптура Ленина и обновлённые мозаичные панно с изображениями счастливых рабочих остались здесь с тех пор, как «Артек» был самым большим пионерским лагерем. Из подвалов достали бюсты героев-артековцев, погибших в Великой Отечественной войне, и установили на аллее с видом на море.

Как отмечает The Times, многие украинские сотрудники уехали из лагеря, когда полуостров перешёл под контроль России, и основали новый «Артек» в Карпатах. В крымском детском центре им на смену пришла команда, которая постепенно воссоздаёт атмосферу старого советского лагеря, вплоть до мороженого из столовой, у которого точно такой же вкус, как во времена СССР.

«Когда сейчас к нам приезжают люди, отдыхавшие здесь детьми в 1960-х, они узнают песни, которые мы поём, — рассказала британской газете Татьяна, проработавшая в «Артеке» 30 лет при советской, украинской и теперь уже российской власти. — Это всё те же песни о дружбе, солнце и море».

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).