Forces Network: в НАТО призвали Россию уйти из Крыма

Глава военного комитета НАТО и главный маршал авиации Великобритании Стюарт Пич призвал Россию уйти из Крыма, сообщает Forces Network.

С этим заявлением он выступил на заседании глав генеральных штабов стран — членов НАТО, которые собрались в Брюсселе, чтобы обсудить стратегию военного блока, а также угрозы со стороны Москвы, указывается в статье.

«Альянс не признаёт и не будет признавать незаконную аннексию Крыма*, — приводит издание слова Пича. — Мы продолжаем призывать Россию покинуть Крым и прекратить поддержку боевиков на востоке Украины».

Он также призвал Москву освободить украинских моряков, задержанных в ноябре прошлого года близ Азовского моря. Тогда по военным судам Украины был открыт огонь и, по данным украинской стороны, шестеро моряков получили ранения.

После присоединения Крыма к России в 2014 году восточные члены НАТО, как отмечается в статье, демонстрируют всё большую обеспокоенность по поводу возможных намерений России. С тех пор альянс продолжает наращивать своё военное присутствие в Восточной Европе. Так, например, в прошлом месяце в Эстонии прошли учения, которые стали очередным посланием для России.

Хотя Москва называет подобное поведение провокацией, Стюарт Пич видит в этом «эффективное сдерживание», пишет Forces Network.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).