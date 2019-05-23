Forces Network: в НАТО призвали Россию уйти из Крыма

Глава военного комитета НАТО Стюарт Пич заявил, что альянс не признаёт и не будет признавать присоединение Крыма к России, сообщает Forces Network. Он также потребовал от Москвы покинуть полуостров и «прекратить поддержку боевиков на востоке Украины», говорится в статье.
Глава военного комитета НАТО и главный маршал авиации Великобритании Стюарт Пич призвал Россию уйти из Крыма, сообщает Forces Network.
С этим заявлением он выступил на заседании глав генеральных штабов стран — членов НАТО, которые собрались в Брюсселе, чтобы обсудить стратегию военного блока, а также угрозы со стороны Москвы, указывается в статье.
«Альянс не признаёт и не будет признавать незаконную аннексию Крыма*, — приводит издание слова Пича. — Мы продолжаем призывать Россию покинуть Крым и прекратить поддержку боевиков на востоке Украины».
Он также призвал Москву освободить украинских моряков, задержанных в ноябре прошлого года близ Азовского моря. Тогда по военным судам Украины был открыт огонь и, по данным украинской стороны, шестеро моряков получили ранения.
После присоединения Крыма к России в 2014 году восточные члены НАТО, как отмечается в статье, демонстрируют всё большую обеспокоенность по поводу возможных намерений России. С тех пор альянс продолжает наращивать своё военное присутствие в Восточной Европе. Так, например, в прошлом месяце в Эстонии прошли учения, которые стали очередным посланием для России.
Хотя Москва называет подобное поведение провокацией, Стюарт Пич видит в этом «эффективное сдерживание», пишет Forces Network.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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