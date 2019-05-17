N-TV: первая брешь в санкциях за Крым — России собираются вернуть право голоса в ПАСЕ

Министры иностранных дел 47 стран на встрече в Хельсинки достигли компромисса, который позволит России вернуться в Совет Европы в качестве его полноправной участницы. Как сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV, для России это успех: она снова получит право голоса в ПАСЕ. Кроме того, это будет первый раз, когда с Москвы снимут санкции за присоединение Крыма.

Успех для Москвы: Совет Европы решил отложить конфликт с Россией, сообщается на сайте N-TV. Как подчёркивает немецкий телеканал, после «аннексии Крыма»* Россия была лишена права голоса в этом институте, но теперь эти санкции в отношении России должны быть отменены.

По-видимому, Россия всё-таки не покинет Совет Европы, отмечается в статье. На встрече министров иностранных дел в Хельсинки 47 стран, входящих в Совет Европы, достигли компромисса, который должен предоставить России возможность вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) с полным правом голоса. Параллельно должна быть создана новая система санкций за нарушения основополагающих принципов Совета Европы, сообщает немецкий телеканал.

В Совет Европы входят почти все европейские государства, а также такие страны, как Азербайджан, Албания или Турция. Этот институт существует независимо от ЕС, рассказывает N-TV. К числу его задач относится наблюдение за тем, как соблюдаются права человека.

Как напоминает издание, в качестве реакции на «аннексию Крыма» пять лет назад Россия была лишена права голоса и других прав в ПАСЕ. Москва ответила на это бойкотом ПАСЕ и прекратила платить членские взносы, которые в её случае составляли 10% всего бюджета Парламентской ассамблеи.

Министры иностранных дел в Хельсинки выразили желание провести следующую встречу в конце июня и снова собрать представителей всех стран-членов, включая Россию. На будущем заседании ПАСЕ планируется совместно выбрать преемника генерального секретаря Турбьёрна Ягланда.

Как поясняет N-TV, это означает, что ещё до этого — вероятно, на том же заседании — России будет возвращено право голоса в ПАСЕ. «Это будет первый раз, когда санкции в отношении России из-за аннексии Крыма будут отменены», — отмечает немецкий телеканал.

Перед встречей в Хельсинки министр иностранных дел Германии Хайко Маас активно выступил за то, чтобы Россия осталась в Совете Европы. «Россия должна быть в Совете Европы», — заявил Маас.

В Москве достигнутый в Хельсинки компромисс считают успехом. Но есть и противник такого единения, отмечает немецкий телеканал. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отказался от участия во встрече — впервые за много лет. Из-за конфликта с Россией Украина резко выступает против того, чтобы Россия вернулась к работе в Совете Европы в качестве его полноправной участницы, подчёркивает N-TV.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).