Экс-посол Франции предрёк тяжёлые последствия, если Россию исключат из Совета Европы

Россию лишили права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы, и в ответ она перестала платить членские взносы. В итоге теперь ей грозит реальное исключение из Совета Европы, а это последний символ приверженности России европейским ценностям, пишет бывший посол Франции в России Клод Бланшмезон в своей статье для Le Monde.

Если в ближайшее время ничего не предпринять, то к июню Россия может оказаться исключена из Совета Европы, пишет бывший посол Франции в России Клод Бланшмезон в статье для Le Monde. По его мнению, последствия этого события могут быть очень тяжёлыми.

Дипломат называет Совет Европы последним институтом, который символизировал причастность России к Европе и к её ценностям. В случае ухода России могут быть стёрты достижения последних 20 лет, а россияне не смогут подавать иски в ЕСПЧ.

Сам по себе Совет Европы объединяет 47 европейских государств в вопросах правосудия и прав человека. Россия хотела вступить туда сразу после распада СССР, но ей сказали, что сначала нужно установить на своей территории правовое государство. В итоге Россию приняли в 1996 году, когда Борису Ельцину грозило тяжёлое переизбрание, а европейские страны решили таким образом не дать России сделать шаг назад и избрать коммуниста Зюганова.

В итоге первым делом Москва ввела мораторий на смертную казнь, который позже перерос в запрет. Впрочем, как отмечает автор статьи, есть россияне, которые против этого запрета, — например, Владимир Жириновский постоянно включает в свою программу пункт об отмене этого запрета.

Кроме того, ратифицировав Европейскую конвенцию по правам человека, Россия автоматически дала своим гражданам возможность прибегать к помощи Европейского суда по правам человека, когда исчерпаны все национальные судебные инстанции. И на сегодняшний день россияне активно пользуются этой возможностью. Так, только в 2018 году было подано 1572 иска, из которых рассмотрели 268. В итоге России приходится выплачивать тем, кого суд оправдал, немалые деньги: по €14,5 млн в год.

Из-за присоединения Крыма вместо принятия резолюции с осуждением России Парламентская ассамблея Совета Европы решила лишить российских представителей голоса. Такое уже было в 2000 году по поводу Чечни, но тогда блокировка продлилась девять месяцев. В этот раз ситуация так и не нашла своего разрешения, и в итоге Россия решила не отправлять свою делегацию в Страсбург, пока ей не вернут право голоса, и не платить членские взносы в размере €33 млн. У Совета Европы возникли проблемы с бюджетом, и грядут увольнения, предрекает дипломат.

Но в политическом плане ситуация осложняется тем, что в июне грядут новые выборы генерального секретаря Совета Европы, а такое решение сложно представить без российских парламентариев. Кроме того, по принятым в Совете Европы правилам предусмотрена процедура исключения, которую можно начать в отношении государства, которое не выполняет свои финансовые обязательства на протяжении двух лет. Но Россия может сыграть на опережение и пригрозить своим выходом из Совета Европы.

«Этот «руксит» принесёт тяжёлые последствия», — пишет Клод Бланшмезон. Его явно расценят как желание отдалиться от Европы ещё больше. «Оно развяжет руки самым ретроградным националистам, самым большим демагогам из популистов и самым упёртым силовикам в России». А у пострадавших отберёт последнюю надежду на правосудие, отмечает дипломат.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров неоднократно говорил, что Россия не хочет покидать Совет Европы, но ей придётся это сделать, если её будут к этому подталкивать. Впрочем, автор статьи отмечает, что в России по этому поводу ещё развернётся дискуссия. Так, националисты призывают выйти из Совета Европы, который постоянно во всём обвиняет Россию и не ищет диалога. Другие больше озабочены имиджем России и улучшением отношений с соседями, когда США разрывают договоры, а Китай показывает свои экономические аппетиты.

Кресло президента в Совете Европы сейчас как раз перейдёт к Франции, и она должна предложить некую формулу, которая позволит избирать нового генсека полным составом, пишет дипломат. И когда его изберут, первым делом ему нужно будет разрешить конфликт между Парламентской ассамблеей и Россией. Тогда у Совета Европы прибавится имиджа как у общеевропейской организации, а Россия сможет придать веса своим постоянным предложениям по безопасности в Европе. И российские граждане перестанут чувствовать себя покинутыми, отмечает автор статьи.

Президент Франции Эммануэль Макрон на форуме в Санкт-Петербурге говорил, что намерен укрепить присутствие России в Европе. И Клод Бланшмезон предлагает ему это поле для действий, чтобы воплотить на практике данное обещание.