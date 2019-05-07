BFM TV: Франция хочет, чтобы Россия осталась членом Совета Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за сохранение России в Совете Европы, сообщает BFM TV. По словам президента, которые приводит французский сайт, сейчас организация переживает трудные времена из-за роста популизма и нарушений прав человека в странах Европы. Франция на посту председателя СЕ постарается приложить все усилия для определения будущего развития Совета.

В понедельник в ходе встречи с генеральным секретарём Совета Европы Турбьёрном Ягландом президент Франции выразил надежду, что Россия останется членом Совета Европы, сообщает BFM TV. «Совет Европы нуждается в России, как и Россия и русские нуждаются в Совете Европы, — приводит французский сайт заявление Эммануэля Макрона. — Это подразумевает, что права России как страны — участницы СЕ должны соблюдаться, а Россия, в свою очередь, должна выполнять свои обязательства перед организацией».

BFM TV отмечает, что в последние годы Совет Европы, отпраздновавший в это воскресенье своё 70-летие, переживает кризис отношений с Россией, который в июне при избрании преемника Турбьёрна Ягланда может достичь точки невозврата. Такая напряжённость возникла после того, как парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) лишила права голоса российскую делегацию в качестве санкций за «аннексию Крыма»* в 2014 году. В ответ Москва с 2017 года приостановила ежегодный взнос в СЕ в размере €33 млн и угрожает выйти из Совета, если её парламентариям не вернут право голоса и не позволят участвовать в выборах нового генсека.

«Совет Европы сейчас проходит испытание на прочность, — цитирует сайт слова президента Франции. — Испытание на прочность ценностей демократии и правопорядка, на которые он опирается и которые защищает. Сейчас эти ценности оспариваются многими членами организации», — добавил Макрон, имея в виду рост популизма в Европе и нарушения прав человека в некоторых странах.

Как напоминает французский сайт, Совет Европы насчитывает 47 государств-участниц, включая Турцию, Россию, страны Европы, Армению и Азербайджан. Его миссия — защищать права человека, демократию и правопорядок. Европейский суд по правам человека, в свою очередь празднующий 60-летие, является судебным органом СЕ и судом последней инстанции для тех, чьи права нарушены любым государством, входящим в организацию.

На встрече с генсеком СЕ Эммануэль Макрон также добавил, что в течение своего председательства в Совете, которое начнётся через несколько дней, Франция обязуется поразмыслить над его будущим, в частности, в сфере здравоохранения и инноваций. Кроме того, пишет BFM TV, президент Макрон объявил, что Франция поддержит проект конвенции об искусственном интеллекте и правах человека.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).