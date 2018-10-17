Лавров: если Россию хотят исключить из Совета Европы, мы уйдём оттуда сами

Россию намеренно лишают права голоса и равных с другими участниками прав в Совете Европы, чтобы окончательно исключить её из этой организации, уверен министр иностранных дел России Сергей Лавров. Однако в интервью Euronews он заверил, что это смертельный приговор для Совета Европы, а Россия в таком случае уйдёт оттуда сама.

Совет Европы находится в кризисе с тех пор, как Россия объявила, что больше не будет вносить свою лепту в его бюджет. Теперь там задались вопросом, не вернуть ли этой стране право голоса в Парламентской ассамблее. Это право забрали у России в 2014 году после аннексии Крыма. Наш корреспондент в России встретилась с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.



СЕРГЕЙ ЛАВРОВ, министр иностранных дел России: По мнению некоторых российских парламентариев, если Совет Европы будет продолжать отстранять Россию, то он сам подпишет себе смертельный приговор. Я думаю, что наше участие в Совете Европы для европейцев важнее, чем для России. Вот моя позиция. Мы вступали в Совет Европы исходя из того, что он обеспечивает универсальное, правовое и гуманитарное пространство для всей Европы. Я убеждён, что те, кто лишают российскую делегацию равных прав, точно знают, что делают. Они хотят окончательно исключить Россию из Совета Европы. Если это так, мы им такой радости не доставим — уйдём оттуда сами.*



Дело Скрипалей также продолжает отравлять отношения между Брюсселем и Москвой. По этому вопросу глава российской дипломатии не делает никаких уступок.



СЕРГЕЙ ЛАВРОВ: Где Юлия Скрипаль и где Сергей Скрипаль? Всё, что нам предъявили – это трупы кошки, хомяка и женщины без определённого места жительства и какой-то флакон с духами. Это всё напоминает мне какой-то гротеск.*



А по вопросу о том, может ли снизиться напряжённость в дипломатических отношениях между Россией и Великобританией, Сергей Лавров усмехнулся.



СЕРГЕЙ ЛАВРОВ: После дела Скрипалей британские представители носятся по всей Европе и пытаются убедить другие страны Европейского союза наложить санкции на Москву. Им удалось убедить практически всех выслать наших дипломатов. Сегодня ЕС принял новый механизм ввода санкций за распространение и использование химического оружия. Забавно, что страна, выходящая из ЕС, систематически пытается оказать влияние на политику Евросоюза в отношении России.*



Дата выхода в эфир 16 октября 2018 года.



*Так сказано в сюжете Euronews. (прим. ИноТВ)