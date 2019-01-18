Spiegel: Россия ещё на шаг приблизилась к разрыву с ПАСЕ

Российская Госдума в очередной раз приняла решение бойкотировать заседания ПАСЕ, пишет немецкий журнал Der Spiegel. После лишения страны права голоса в Совете Европы Москва не отправляет туда свою делегацию и перестала платить членские взносы. В нынешнем решении многие видят знак приближения окончательного разрыва России с европейским институтом.

Россия продолжает бойкотировать Совет Европы, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Как отмечает издание, Москва упорно отказывается участвовать в деятельности Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и снова не отправляет туда своих представителей. Такое решение приняла Госдума России при одобрении со стороны всех фракций.

Российские власти недовольны тем, что делегацию страны лишили права голоса из-за «аннексии украинского полуострова Крым» в 2014 году, поясняет немецкий журнал. С тех пор российская делегация не принимает участия в заседаниях ПАСЕ. С 2017 года Москва также не платит никаких взносов в Совет Европы. Согласно нынешнему решению, так будет продолжаться и дальше.

Как сообщается в статье, Совет Европы с штаб-квартирой в Страсбурге был основан в 1949 году. Его задача состоит в том, чтобы следить за соблюдением прав человека и верховенством права в государстве среди 47 стран-членов — в том числе, Турции, России и Украине. Для этого Совет Европы может, к примеру, направлять своих наблюдателей для выявления недостатков, таких, как коррупция. Люди, считающие, что их права ущемляются, могут направить жалобы в Европейский суд по правам человека.

Особенно часто за подобные нарушения конвенции по правам человека осуждалась Россия, которая входит в Совет Европы с 1996 года, подчёркивает издание.

Нынешнего решения Москвы ожидали с нетерпением, потому что оно считается одним из определяющих для будущего России в Совете Европы, поясняет Der Spiegel. Уже давно стоит вопрос о том, не покинет ли страна этот международный институт или не будет ли она исключена из него. Те, кто следят за развитием ситуации, видят в принятом сейчас решении знак приближения окончательного разрыва России с Советом Европы, утверждает издание.

ПАСЕ формируется из депутатов от стран-участниц. Заседания проводятся четыре раза в год. На них обсуждаются недостатки общественного устройства, избираются судьи ЕСПЧ, а также генеральный секретарь Совета Европы, напоминает немецкий журнал.