Figaro: Москва смягчила тон перед решающим заседанием Совета Европы

В преддверии «решающего», по мнению главы МИД РФ, заседания Совета Европы Москва поменяла свою линию поведения, пишет Le Figaro. Оставив резкие обвинения, российская сторона заявила о своей заинтересованности в сильном СЕ. При этом, как отмечает издание, возможный выход России из организации не поддерживают делегации других стран.

В четверг Россия продемонстрировала желание остаться в Совете Европы, сообщает Le Figaro. Российскую Федерацию могут исключить из этой организации, которая открывает доступ в Европейский суд по правам человека.

Как отмечает издание, украинский конфликт привёл к глубокому кризису отношений Москвы и европейской организации. Хотя создалось впечатление, что Россию лишат представительства в СЕ, со всех сторон раздаются предложения о примирении, поэтому такое решение Комитета министров СЕ, который собирается в Хельсинки в четверг и пятницу, представляется маловероятным. Пророссийские настроения «задевают за живое» Киев, который в свою очередь грозится «хлопнуть дверью».

Заседание пройдёт в присутствии главы МИД РФ Сергея Лаврова. Французская газета цитирует его официальное сообщение, которое резко контрастирует с язвительными упрёками последних лет. По словам Лаврова, это собрание сыграет «решающую роль в будущем Совета». К тому же министр иностранных дел подчеркнул, что «Россия заинтересована в сохранении и укреплении СЕ как одной из наиболее авторитетных и представительных международных организаций европейского континента».

Издание напоминает, что вслед за «аннексией» * Крыма в 2014 году ПАСЕ лишила российскую делегацию её прав, в том числе права голоса. Из-за этого более половины судей в Европейском суде по правам человека и комиссар СЕ по правам человека были избраны без участия России, а российские представители отказываются участвовать в заседаниях ПАСЕ.

В ответ Москва приостановила в 2017 году выплату взноса в СЕ в размере €33 млн (7% его бюджета), что привело к экономическим проблемам в организации. По правилам Совета Европы, созданного 70 лет назад и не зависящего от Евросоюза, если страна-член не оплачивает взнос, её могут исключить через два года. Le Figaro отмечает, что этот срок для России истекает к июню.