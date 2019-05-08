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Кравчук: Хрущёв заставил Украину включить Крым в свой состав

Материал представлен в переводе ИноТВ
Бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Украину заставили принять Крым в состав Украинской ССР в 1954 году. Как пишут «Вести», Кравчук добавил, что Никита Хрущёв передал полуостров из экономических соображений, и скоро наступит момент, когда Москва вновь не сможет справиться с Крымом и республика вернётся в состав Украины.
Кравчук: Хрущёв заставил Украину включить Крым в свой состав
Reuters

Первый президент Украины Леонид Кравчук обвинил Никиту Хрущёва в насильственной передаче Крыма. Как пишут «Вести», он заявил, что в 1954 году первый секретарь ЦК КПСС Хрущёв заставил Украинскую ССР принять Крым в свой состав. 

«Говорят, что нам подарили Крым. Нет — нас заставили взять Крым, и стране он стоил все эти годы 110 миллиардов долларов», — сказал бывший глава Украины.

Он добавил, что полуостров передали из экономических соображений и скоро наступит момент, когда Москва вновь не сможет справиться с Крымом и республика вернётся в состав Украины. Чтобы это произошло, по мнению Кравчука, Киеву необходимо проводить правильную политику.
 
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