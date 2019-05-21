ND: Совет Европы наконец-то понял, что с Россией не нужно конфликтовать — не прошло и пяти лет

Страны — члены Совета Европы наконец-то договорились о том, чтобы дать российской делегации возможность вернуться в Парламентскую ассамблею, сообщает Neues Deutschland. Право Москвы на участие в работе этого органа нарушалось последние пять лет. Похоже, члены Совета наконец-то поняли, что организация была создана для того, чтобы разрешать, а не обострять конфликты, отмечает немецкое издание.
В конфликте по поводу членства России в Совете Европы наметился компромисс, пишет Neues Deutschland. На встрече в Хельсинки министры иностранных дел из стран — членов организации договорились о том, чтобы дать российской делегации возможность вернуться в Парламентскую ассамблею.
Причиной исключения страны послужил инцидент, произошедший пять лет назад, напоминает издание. В апреле 2014 года из-за присоединения Крыма* представителей России лишили права голоса. Они в свою очередь бойкотировали работу ПАСЕ, а в июне 2017 года Москва перестала перечислять членские взносы в Совет Европы.
«Все страны — члены организации имеют право наравне с другими принимать участие в работе как Комитета Министров, так и Парламентской ассамблеи», — говорится в совместном заявлении. Тут нечего возразить, отмечает издание, однако возникает вопрос, почему в случае с Россией это право нарушалось последние пять лет.
«Совет Европы был основан с целью разрешать конфликты в Европе. Но вытеснение России из международных организаций обостряет конфликт, вместо того чтобы его эффективно урегулировать. Похоже, по прошествии пяти лет войны на востоке Украины члены Совета Европы наконец-то начали это понимать», — заключает издание.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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