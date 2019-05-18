Le Figaro: Европа пытается сблизиться с Россией

Совет Европы принял решение вернуть России право голоса, которого её лишили после украинского кризиса, сообщает Le Figaro. Отметив большой вклад Европейского суда по правам человека в реформировании судебной и тюремной систем России, глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь заявил на заседании в Хельсинки о готовности страны выполнять все обязанности члена организации, в том числе возобновить выплаты ежегодного взноса.

Совет Европы готовится к возвращению России в качестве полноправного члена организации, пишет Le Figaro. В ответ на «аннексию»* Крыма в 2014 году СЕ лишил Российскую Федерацию права голоса, и восстановление её в правах станет первым шагом к дипломатической разрядке. Вместе с тем, отмечает французская газета, такое решение даст основание считать, что организация поддерживает «акт насилия», который нарушил геополитический баланс в Старом Свете.

Как рассказывает издание, в пятницу на встрече в Хельсинки министры Совета Европы под давлением Франции, которая готовится занять кресло председателя европейской инстанции, «без обсуждения» приняли документ, подтверждающий «право всех стран-членов участвовать на равных условиях» в работе организации. Проще говоря, скоро Россия вернётся в состав этого собрания 47 государств, которое было создано после Второй мировой войны для внедрения демократических ценностей на европейском континенте.

Со своей стороны Москва обязуется возобновить денежные взносы в организацию, которые она прекратила в знак протеста против объявленного ей, по её мнению, бойкота. «<Мы> не отказываемся ни от одного из своих обязательств», — примиряющим тоном заверил глава МИД РФ Сергей Лавров, однако предупредил, что «без России едва ли возможно обеспечить подлинную европейскую безопасность». По информации Le Figaro, в кулуарах заседания министр иностранных дел впервые с 2014 года встретился с главой внешнеполитического ведомства Польши, которая является одним из главных соперников России на политической арене.

По мнению обозревателя французской газеты, Совет Европы пошёл на уступки, чтобы удержать своего могущественного соседа, который в противном случае угрожал покинуть организацию. При таком раскладе русские оппозиционеры лишились бы права обжаловать действия своего государства в Европейском суде по правам человека, являющимся судебной ветвью СЕ. ЕСПЧ регулярно обвиняет Россию в нарушении демократических прав: например, в ноябре в ответ на жалобу Алексея Навального он приговорил российское правительство выплатить штраф в размере €50 тыс. за попытку «заставить замолчать оппозицию» и «задушить политический плюрализм». Однако в последнее время Москва, кажется, готова забыть об этих «пощёчинах», а Лавров даже заявляет о «позитивном вкладе» СЕ в «реформирование судебной системы и системы органов исполнения наказания».

Как сообщает французская газета, украинский представитель в СЕ Дмитрий Кулеба в свою очередь назвал решение помириться с Россией «позорным» и сравнил его с Мюнхенским сговором 1938 года, только на этот раз Германия оказалась на стороне Франции. «Это не дипломатия, а капитуляция», — добавил Кулеба. Между тем, отмечает Le Figaro, министр иностранных дел Украины Павел Климкин не приехал в Хельсинки, а разбираться со сложившейся ситуацией придётся новому президенту и его западным партнёрам, потому что украинский парламент не может прийти к согласию.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).