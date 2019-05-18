Le Figaro Оригинал

Le Figaro: Европа пытается сблизиться с Россией

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Совет Европы принял решение вернуть России право голоса, которого её лишили после украинского кризиса, сообщает Le Figaro. Отметив большой вклад Европейского суда по правам человека в реформировании судебной и тюремной систем России, глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь заявил на заседании в Хельсинки о готовности страны выполнять все обязанности члена организации, в том числе возобновить выплаты ежегодного взноса.
Le Figaro: Европа пытается сблизиться с Россией
Reuters

Совет Европы готовится к возвращению России в качестве полноправного члена организации, пишет Le Figaro. В ответ на «аннексию»* Крыма в 2014 году СЕ лишил Российскую Федерацию права голоса, и восстановление её в правах станет первым шагом к дипломатической разрядке. Вместе с тем, отмечает французская газета, такое решение даст основание считать, что организация поддерживает «акт насилия», который нарушил геополитический баланс в Старом Свете.

Как рассказывает издание, в пятницу на встрече в Хельсинки министры Совета Европы под давлением Франции, которая готовится занять кресло председателя европейской инстанции, «без обсуждения» приняли документ, подтверждающий «право всех стран-членов участвовать на равных условиях» в работе организации. Проще говоря, скоро Россия вернётся в состав этого собрания 47 государств, которое было создано после Второй мировой войны для внедрения демократических ценностей на европейском континенте.
 
Со своей стороны Москва обязуется возобновить денежные взносы в организацию, которые она прекратила в знак протеста против объявленного ей, по её мнению, бойкота. «<Мы> не отказываемся ни от одного из своих обязательств», — примиряющим тоном заверил глава МИД РФ Сергей Лавров, однако предупредил, что «без России едва ли возможно обеспечить подлинную европейскую безопасность». По информации Le Figaro, в кулуарах заседания министр иностранных дел впервые с 2014 года встретился с главой внешнеполитического ведомства Польши, которая является одним из главных соперников России на политической арене.
 
По мнению обозревателя французской газеты, Совет Европы пошёл на уступки, чтобы удержать своего могущественного соседа, который в противном случае угрожал покинуть организацию. При таком раскладе русские оппозиционеры лишились бы права обжаловать действия своего государства в Европейском суде по правам человека, являющимся судебной ветвью СЕ. ЕСПЧ регулярно обвиняет Россию в нарушении демократических прав: например, в ноябре в ответ на жалобу Алексея Навального он приговорил российское правительство выплатить штраф в размере €50 тыс. за попытку «заставить замолчать оппозицию» и «задушить политический плюрализм». Однако в последнее время Москва, кажется, готова забыть об этих «пощёчинах», а Лавров даже заявляет о «позитивном вкладе» СЕ в «реформирование судебной системы и системы органов исполнения наказания».
 
Как сообщает французская газета, украинский представитель в СЕ Дмитрий Кулеба в свою очередь назвал решение помириться с Россией «позорным» и сравнил его с Мюнхенским сговором 1938 года, только на этот раз Германия оказалась на стороне Франции. «Это не дипломатия, а капитуляция», — добавил Кулеба. Между тем, отмечает Le Figaro, министр иностранных дел Украины Павел Климкин не приехал в Хельсинки, а разбираться со сложившейся ситуацией придётся новому президенту и его западным партнёрам, потому что украинский парламент не может прийти к согласию.
 
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Le Figaro Франция Европа
теги
Алексей Навальный Европейский суд по правам человека Павел Климкин парламент Россия Сергей Лавров Совет Европы Украина Франция
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров