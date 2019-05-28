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24 канал: Украина будет добиваться установления для Керченского пролива статуса международного

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МИД Украины будет добиваться изменения статуса для Керченского пролива. Как пишет «Телеканал новин 24», заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что изменение статуса решит очень многие вопросы, которые до сих пор существуют между Россией и Украиной.
24 канал: Украина будет добиваться установления для Керченского пролива статуса международного
Reuters
Министерство иностранных дел Украины будет добиваться изменения статуса Керченского пролива, чтобы сделать его международным. Как передаёт «Телеканал новин 24», заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что такой шаг позволит избавиться от спекуляций со стороны России.
 
Зеркаль отметила, что в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву страны, граничащие с проливом, не могут дискриминировать каким-либо образом корабли других государств, использующих пролив для транзита, а также не должны препятствовать транзитному проходу или приостанавливать его.
 
«Это снимет очень многие вопросы, которые до сих пор существуют: и правовой неопределённости в том числе, и вопрос спекуляций Российской Федерации о статусе Керченского пролива как внутреннего пролива», — добавила Зеркаль.
 
Замглавы украинского МИД объяснила, что разрывать соглашение с Россией о статусе Керченского пролива, заключённое в 2003 году, Украина не намерена, поскольку это базовый документ, в котором указывается необходимость обеспечения свободы судоходства.
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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