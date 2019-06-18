NYT: Трампу пора изменить правила, чтобы топить «пиратские корабли» Ирана

«Никто не хочет» войны с Ираном, но это не значит, что Вашингтон не должен «реагировать на его бесчинства», пишет обозреватель The New York Times Бретт Стивенс. Автор призывает администрацию Трампа установить для ВМС новые правила применения оружия. Американцы когда-то уже затопили «половину иранского флота» — и Тегеран должен осознать, что они «готовы и способны сделать это снова», подчёркивается в статье.

В апреле 1988 года американский фрегат Samuel B. Roberts подорвался на иранской морской мине в Персидском заливе, и в ответ ВМС США в течение всего нескольких часов «уничтожили половину иранского флота», пишет Бретт Стивенс на страницах The New York Times. «После этого Иран много лет не покушался на корабли американских ВМС и международное судоходство. Но все изменилось. Пиратский режим Ирана вернулся к своим пиратским методам», — говорится в статье.



По мнению автора, именно Тегеран организовал недавние нападения на два танкера в Оманском заливе. И хотя сами иранцы категорически отрицают свою причастность к этим атакам, в данном случае «улики против Ирана весьма убедительны», подчёркивается в статье.

Центральное командование ВС США представило снятое самолётом-разведчиком видео, сопроводив его отчётом о том, что катер Корпуса стражей Исламской революции «извлекает неразорвавшуюся мину» из корпуса одного из атакованных танкеров. Как утверждается в отчёте, «американский самолёт зафиксировал, что патрульный катер класса Hendijan Корпуса стражей Исламской революции и несколько быстроходных боевых катеров находились поблизости» от одного из атакованных танкеров.



«Иранские корабли хорошо знакомы американским военным, так как те наблюдают за ними с близкого расстояния уже несколько десятилетий. И проведение отрицаемых атак, которые лишь немного не дотягивают до открытых боевых операций против США, — это конёк Ирана», — говорится в статье. «А у администрации Трампа, мягко говоря, есть некоторые проблемы с объективностью, и это одна из причин, по которым избрание страдающего навязчивыми идеями казуиста на должность президента страны опасно для национальной безопасности», — подчёркивает автор.



По его мнению, если даже допустить, что президент Трамп — «лжец», Вооружённые силы США вряд ли будут лгать относительно этого инцидента: «Пока ещё остаются вопросы о типе снарядов, с помощью которых были атакованы танкеры, и на тщательное расследование нужно некоторое время. Однако потребуется значительная доза самообмана (и склонность к теориям заговора), чтобы притвориться, что Иран не имеет никакого отношения к этим атакам, или что его действия не представляют собой акт эскалации напряжённости в регионе».



При этом вопрос о том, «зачем иранцы это сделали», относится к категории «второстепенных», пишет The New York Times. В течение последних двух месяцев Иран «вёл себя всё более агрессивно» в ответ на возобновление жёстких санкций со стороны США, которые оказывают крайне негативное воздействие на иранскую экономику, говорится в статье: «Хотя стоит отметить, что Тегеран не сделал ничего, чтобы смягчить своё поведение после подписания соглашения по его ядерной программе в 2016 году, за которым последовала отмена большинства санкций». Довольно трудно поверить, что атака на танкеры, один из которых принадлежит Японии, «совершенно случайно» произошла именно в тот момент, когда премьер-министр Японии Абэ Синдзо находился с официальным визитом в Тегеране.



Однако не очень понятно, зачем Корпусу стражей Исламской революции могло бы понадобиться чинить препятствия на пути нового соглашения, учитывая, что он извлёк немалую выгоду из соглашения по иранской ядерной программе, отмечает автор. По его мнению, наиболее вероятной является версия о желании Ирана продемонстрировать всему миру, что Трамп — всего лишь «твиттерный тигр», и извлечь выгоду из ситуации: «Это довольно логичная версия. Иранцы знают, что тщеславие и трусость часто идут рука об руку. Отношение Трампа к Ким Чен Ыну изменилось с ненависти практически на влюблённость в течение всего нескольких недель после того, как Трамп пришёл к выводу, что риски конфронтации с Северной Кореей попросту не оправданы. Точно такие же противоречивые сигналы он транслировал и в отношении Тегерана. Если спровоцировать кризис на Ближнем Востоке так, чтобы президент США сумел бы «урегулировать» его новой ядерной сделкой на более мягких условиях по сравнению с условиями администрации Обамы, это могло бы стать весьма ловким манёвром со стороны иранцев».



Поэтому гораздо более важным вопросом является то, каким должен быть теперь ответ Вашингтона, отмечается в статье: «Нападение на невоенные корабли в международных водах — это прямая атака на основанный на нормах международный порядок, в который, как утверждают либералы, они продолжают верить. Такие действия нельзя оставлять безнаказанными».

Как полагает автор, необходимо избегать «привычного трамповского цикла громких угроз и уступок», а также «бездумной критики, за которой следует бездействие». По его мнению, пора установить «новые правила» — а если Иран решится их нарушить, то он должен будет незамедлительно столкнуться с последствиями: «Администрации Трампа необходимо заявить о новых правилах применения оружия, чтобы у ВМС США появилась возможность уничтожать иранские корабли и быстроходные катера, которые угрожают военным и коммерческим судам, находящимся в международных водах».



В случае если иранцы не захотят подчиниться этим правилам, Вашингтону следует «пригрозить потопить любое иранское военное судно, покинувшее порт», — а если Иран не прислушается и к таким угрозам, то США могут «с полным правом топить его корабли как в портах, так и в открытом море», пишет обозреватель The New York Times.

«Мир не готов мириться с сомалийскими пиратами. И он не должен мириться с пиратским государством, которое хочет взять глобальную экономику в заложники, всё чаще совершая акты экономического терроризма», — подчёркивается в статье. «Никто не хочет войны с Ираном. Но если мы не хотим войны, это не значит, что мы не должны реагировать на его бесчинства. Прежде мы уже топили корабли ВМС Ирана. Тегеран должен знать, что мы готовы и способны сделать это снова», — заключает автор.