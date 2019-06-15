CNN: Трамп уверен — танкеры атаковал Иран, но с ответом не спешит

Дональд Трамп заявил, что в причастности Ирана к нападениям на нефтяные танкеры в Оманском заливе в четверг не может быть никаких сомнений, сообщает CNN. Вместе с тем, как подчёркивается в репортаже канала, Трамп пока отказывается говорить, как планируют реагировать на это США и их союзники.

Президент США Дональд Трамп заявил, что убеждён в том, что за совершёнными в минувший четверг нападениями на два нефтяных танкера в Оманском заливе стоит Иран. Это и неудивительно — американские чиновники сразу после взрывов возложили вину на Тегеран. Согласна с этим и Великобритания: в британском Форин-офисе говорят, что почти полностью убеждены, что ответственность за нападения несёт одно из подразделений иранских вооружённых сил.



Вместе с тем, господин Трамп так и не сказал, что могут предпринять США и их союзники для защиты стратегического морского пути — и будут ли они вообще что-то предпринимать.



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Это страна-террорист. И, скажу я вам, они сильно изменились с тех пор, как я стал президентом — раньше их было не остановить, а теперь у них очень серьёзные проблемы. И нельзя…



ЖУРНАЛИСТ: Но как всё это прекратить? Как прекратить эти возмутительные шаги? Ведь через регион проходит 30% всей мировой нефти.



ДОНАЛЬД ТРАМП: Посмотрим.



Нам также поступает новая информация о действиях Ирана как до, так и после нападений — в том числе и о том, что иранцы, по некоторым данным, выпустили ракету по американскому беспилотнику. Репортаж корреспондента CNN Мишель Косински.



Танкер, на который было совершено нападение в четверг, до сих пор горит в Оманском заливе. Между тем, как сообщил в беседе с корреспондентом CNN Барбарой Стар чиновник американского правительства, Иран мешает попыткам отбуксировать судно.



Ещё один чиновник рассказал, что когда американский беспилотник стал незадолго до нападений на два корабля в заливе вести наблюдение за иранскими катерами, иранцы выпустили по летательному аппарату ракету «поверхность-воздух»; ракета прошла мимо. Источник не уточнил, удалось ли беспилотнику заснять иранские катера во время нападения.



Таким образом, произошла уже целая серия инцидентов, ответственность за которые США возлагает исключительно на Иран.



ДОНАЛЬД ТРАМП: Это сделал именно Иран, и об этом мы знаем наверняка, ведь мы видели ту лодку.



Президент имеет виду вот эти поразительные кадры, заснятые американским воздушным судном и обнародованные Пентагоном; на них, по словам американских чиновников — лодка иранского элитного формирования «Корпус Стражей Исламской революции», которая подходит к борту японского танкера через несколько часов после того, как на нём произошёл взрыв, после чего находящиеся в ней люди снимают с корпуса танкера объект, который, по словам американских чиновников, является невзорвавшейся миной, дабы уничтожить доказательства того, что за нападением стоит Иран.



На фотографиях танкера также можно заметить повреждение корпуса от первого взрыва.



Высокопоставленный источник в дипломатическом корпусе одного из союзных США государств поведал CNN, что сейчас почти абсолютно точно установлено, что нападение организовал Иран. Вместе с тем, тот же источник подчеркнул, что в шагах США, включая выход из иранской «ядерной сделки», ввод санкций в отношении Тегерана и активизации демонстративных военных шагов в регионе, просматривается некая «линия», которая и привела к разворачивающимся сейчас событиям. Иран ощущает давление и переходит в атаку, но при этом не меняет свой курс и не собирается возвращаться за стол переговоров — по крайней мере, пока.



Президент США в настоящий момент настаивает на том, что его курс работает.



ДОНАЛЬД ТРАМП: Они, скажу я вам, сильно изменились с тех пор, как я стал президентом. (…) Они теперь вдруг отступают, отступают по всем фронтам.



Как сообщают CNN источники, свидетельства того, что Иран ощущает экономический нажим, действительно есть: по его нефтяному экспорту бьют санкции, и теперь Тегерану стало сложнее финансировать свои многочисленные зарубежные операции, осуществляемые руками марионеток.



ПАТРИК ШЭНАХАН, и.о. министра обороны США: Речь идёт о международном кризисе, это касается не только США.



И тем не менее, подобные нападения по-прежнему преследуют цель дать США понять угрозами и огнём, что Иран им пока сдержать не удастся.



МИШЕЛЬ КОСИНСКИ, старший дипломатический корреспондент CNN: Итак, Иран отрицает свою причастность к инциденту и заявляет, что у США нет никаких доказательств. США же, разумеется, считают, что имеющиеся у них доказательства предельно ясно указывают на вину Тегерана; что не так ясно, так это что же США будут делать дальше. И.о. министра обороны заявляет, что сейчас цель Вашингтона — убедить достаточно большое количество стран в том, что за операцией стоит Иран. Судя по реакции союзников США, они, пусть и соглашаясь с оценкой Вашингтона, не обвиняют Иран напрямую и открыто, в отличие от США — во в всяком случае, на данный момент. Европейцы, как известно, хотят уберечь остатки «ядерной сделки». Ну и не будем забывать о том, что даже в рамках расследования по факту прошлых нападений на танкеры, случившихся много недель назад, участвовавшие страны установили и сообщили в ООН, что ответственность несёт некое государство, однако так и указали конкретно на Иран. Мишель Косински, CNN, Вашингтон.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 15 июня 2019 года.