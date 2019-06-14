Al Aan: мировое сообщество осудило нападение на танкеры в Оманском заливе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш резко осудил новые нападения на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Лига арабских государств также призвала Совбез ООН принять ответные меры, в то время как Вашингтон публично обвинил Иран в причастности к этим атакам. Между тем мировые цены на нефть заметно выросли, передаёт Al Aan.

Новая атака пополнило целую серии других нападений на суда и нефтяные танкеры, которые произошли за последнее время. По мнению лидеров мирового сообщества, за этим стоит Иран. На политической арене это нападение вызвало осуждающую и негативную реакцию, а также призывы сохранять спокойствие и избегать провокаций в регионе Персидского залива. В этом материале мы расскажем вам подробности.



Два нефтяных танкера пострадали в результате атак, которые произошли в Оманском заливе. Норвежские официальные лица в сфере судоходства заявили, что танкер, принадлежащий норвежской корпорации Frontline, подвергся нападению, и что на его борту раздались три взрыва. Они подтвердили также, что никто из членов экипажа при этом не пострадал. В то же время сингапурская управляющая судоходная компания BSM объявила, что один из принадлежащих ей танкеров также пострадал, а его экипаж был эвакуирован, при этом один человек получил ранения.



Сообщается также, что оба танкера подали сигнал бедствия, в то время как они проходили в морской зоне между побережьем Ирана и Объединённых Арабских Эмиратов, после чего была осуществлена эвакуация их экипажей. Причём это уже второе за месяц нападение на нефтяные танкеры в этом стратегически важном регионе. Ранее ещё четыре судна, среди которых было три нефтяных танкера, подверглись атакам у побережья ОАЭ 12 мая.



Вашингтон заявил, что за этими нападениями стоит Тегеран. При этом сразу после сообщений об атаках был зафиксирован значительный рост цен на нефть.



На политической арене целый ряд государств выступил с осуждением этих нападений и призывами избегать провокаций, соблюдать спокойствие и способствовать снижению напряжённости в регионе Персидского залива. Лига арабских государств также подчеркнула, что Совет Безопасности ООН обязан принять ответные меры после нападений на нефтяные танкеры.



В свою очередь, Белый дом заявил, что президент США Дональд Трамп ознакомлен с подробностями этого происшествия, в то время как Вашингтон продолжает работать над оценкой ситуации и оказанием необходимой помощи.



Со своей стороны, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш резко осудил нападение на нефтяные танкеры в Оманском заливе. А министр иностранных дел Германии подчеркнул, что известия о новых атаках вызывают серьёзное беспокойство и нуждаются в тщательном расследовании.



Дата выхода в эфир 13 июня 2019 года.