NBC: власти США объяснили, почему Иран до сих пор не напал

В начале мая иранцы были готовы атаковать, но наращивание американского военного присутствия, похоже, их остановило, утверждает NBC News со ссылкой на власти США. Корреспондент телеканала Кортни Кьюби побывала на базе Эль-Удейд в Катаре, где США сосредоточили огромные силы для «сдерживания» Ирана.

Сегодня у нас есть редкая возможность посетить два наиболее заметных военных объекта, развёрнутых на Ближнем Востоке в прошлом месяце. Их задача — пресечь возможное нападение сил, действующих при поддержке Ирана.



Четыре стратегических бомбардировщика B-52 были направлены сюда для демонстрации силы. Получив приказ, они уже через 51 час были на базе Эль-Удейд в Катаре, а три дня спустя уже совершали вылеты.



Кроме того, в регионе находится авианосец «Авраам Линкольн». Генерал Фрэнк Маккензи, глава Центрального командования Вооружённых сил США, посетил регион, чтобы обратиться к военнослужащим и посмотреть, помогает ли наращивание военной мощи США сдерживать Иран.



КОРТНИ КЬЮБИ, корреспондент NBC News по вопросам национальной безопасности и вооружённых сил: США не только отправили в регион этот громадный авианосец, но и ежедневно осуществляют вылеты F/A-18. Это часть миссии, которая заключается в демонстрации присутствия.



ФРЭНК МАККЕНЗИ, генерал Корпуса морской пехоты США, глава Центрального командования Вооружённых сил США: Видя этот авианосец, потенциальный противник вынужден считаться с огромной мощью, сосредоточенной на этой платформе.



Как утверждают официальные лица США, в начале мая иранцы были близки к тому, чтобы провести атаки — возможно, их сдержало американское присутствие. Хотя на суше от Ирана по-прежнему исходит серьёзная угроза, Иран и вправду отвёл некоторые из своих катеров, несколько снизив напряжённость на море.



ФРЭНК МАККЕНЗИ: Думаю, мы можем связать это с прибытием авианосца и с некоторыми другими нашими действиями.



Тем не менее Маккензи не исключает, что в будущем может запросить больше войск и техники.



Кортни Кьюби, NBC News, база Эль-Удейд в Катаре.



Дата выхода в эфир 09 июня 2019 года.