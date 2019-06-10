NBC: власти США объяснили, почему Иран до сих пор не напал

В начале мая иранцы были готовы атаковать, но наращивание американского военного присутствия, похоже, их остановило, утверждает NBC News со ссылкой на власти США. Корреспондент телеканала Кортни Кьюби побывала на базе Эль-Удейд в Катаре, где США сосредоточили огромные силы для «сдерживания» Ирана.
Сегодня у нас есть редкая возможность посетить два наиболее заметных военных объекта, развёрнутых на Ближнем Востоке в прошлом месяце. Их задача — пресечь возможное нападение сил, действующих при поддержке Ирана.
Четыре стратегических бомбардировщика B-52 были направлены сюда для демонстрации силы. Получив приказ, они уже через 51 час были на базе Эль-Удейд в Катаре, а три дня спустя уже совершали вылеты.
Кроме того, в регионе находится авианосец «Авраам Линкольн». Генерал Фрэнк Маккензи, глава Центрального командования Вооружённых сил США, посетил регион, чтобы обратиться к военнослужащим и посмотреть, помогает ли наращивание военной мощи США сдерживать Иран.
КОРТНИ КЬЮБИ, корреспондент NBC News по вопросам национальной безопасности и вооружённых сил: США не только отправили в регион этот громадный авианосец, но и ежедневно осуществляют вылеты F/A-18. Это часть миссии, которая заключается в демонстрации присутствия.
ФРЭНК МАККЕНЗИ, генерал Корпуса морской пехоты США, глава Центрального командования Вооружённых сил США:Видя этот авианосец, потенциальный противник вынужден считаться с огромной мощью, сосредоточенной на этой платформе.
Как утверждают официальные лица США, в начале мая иранцы были близки к тому, чтобы провести атаки — возможно, их сдержало американское присутствие. Хотя на суше от Ирана по-прежнему исходит серьёзная угроза, Иран и вправду отвёл некоторые из своих катеров, несколько снизив напряжённость на море.
ФРЭНК МАККЕНЗИ:Думаю, мы можем связать это с прибытием авианосца и с некоторыми другими нашими действиями.
Тем не менее Маккензи не исключает, что в будущем может запросить больше войск и техники.
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