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WT: Кремль не исключает, что на саммите G20 Путин обсудит с Трампом кибератаки

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Владимир Путин и Дональд Трамп могут затронуть проблему хакерских атак западных стран на Россию, если лидерам удастся побеседовать на съезде «Большой двадцатки» в Японии. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По словам чиновника, Россия уже неоднократно предлагала США сотрудничество в сфере кибербезопасности для решения этого вопроса, пишет The Washington Times.
WT: Кремль не исключает, что на саммите G20 Путин обсудит с Трампом кибератаки
Reuters

В Кремле допускают, что Владимир Путин и Дональд Трамп могут обсудить кибератаки на предстоящем саммите «Большой двадцатки». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что лидеры двух стран наверняка коснутся этого вопроса, даже если их встреча состоится в формате «на ногах», пишет The Washington Times. 

«Мы  я имею в виду и финансовые организации, и СМИ, и ведомства, и объекты критической инфраструктуры  на протяжении нескольких последних лет подвергаемся атакам, которые идут из различных западных стран, включая США», — заявил Песков. «Это большая проблема, и именно поэтому Путин неоднократно предлагал Вашингтону сотрудничество в области кибербезопасности», — добавил он.
 
Ранее в The New York Times появилась статья о том, что Министерство обороны США усилило кибернаступление на энергосистему России. При этом два источника издания в администрации Трампа предположили, что президент не был проинформирован об этой операции, напоминает The Washington Times.
 
Трамп назвал публикацию NYT «государственной изменой» и потребовал, чтобы газета выдала свои источники. Комментируя эту статью, Песков заявил, что гипотетически кибервойна против России возможна при условии, что какое-то американское ведомство не сообщило об этой операции президенту.  
 
Саммит G20 должен пройти в японской Осаке в конце июня. На днях Трамп утверждал, что планирует встретиться с Путиным, но, по словам Пескова, стороны ещё не обговаривали проведение полноценных переговоров, отмечает The Washington Times. 
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Washington Times США Северная Америка
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