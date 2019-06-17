CNN: в России довольно сдержанно отреагировали на статью New York Times о кибератаках США

Дональд Трамп не испытывает радости и по поводу статьи The New York Times, согласно которой США усиливают кибератаки против России. Как указывает эта газета, оборонные и разведывательные ведомства США наращивают в цифровом пространстве атаки на энергосистему России, отправляя таким образом предупреждение Кремлю. О реакции со стороны России нам сейчас сообщит Мэтью Чанс.

МЭТЬЮ ЧАНС, корреспондент CNN: В российских СМИ реакция пока была довольно приглушённой. Государственное телевидение дало понять, что это не так уж удивительно: страны и раньше пытались проверить кибербезопасность друг друга. При этом также было указано на то, что если бы всё произошло наоборот: официальные лица России заявили бы журналистам о том, что им удалось глубоко проникнуть в инфраструктуру Соединённых Штатов, то в ответ на это (со стороны США. — ИноТВ) последовала бы истерика.

Тем не менее в целом откровения The New York Times, скорее всего, станут ещё одним камнем преткновения в отношениях между США и Россией, которые и без того уже напряжённые из-за того, что Россию обвиняют во вмешательстве в американскую политику, из-за войн в Сирии и на Украине, а также из-за ряда недавних заявлений администрации Трампа, например, о развёртывании дополнительного контингента американских сил в Польше.

Россия, разумеется, — и давайте не будем об этом забывать — уже проводила кибератаки против своих противников, к примеру, на Украине, в Грузии, в Эстонии. И в преддверии президентских выборов 2020 года любой шаг, направленный на то, чтобы занять более удачную позицию для проведения своих собственных кибератак против России, может рассматриваться как предупреждение, что у США есть возможность нанести ответный удар. В любом случае этот вопрос, как поговаривают, скорее всего, станет очередной зоной напряжённости между двумя лидерами в преддверии их встречи, которая по плану должна пройти на полях саммита G20 в Японии.

Мэтью Чанс, CNN, Москва.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 16 июня 2019 года.