CNN: в России довольно сдержанно отреагировали на статью New York Times о кибератаках США

Российские СМИ довольно сдержанно отреагировали на статью The New York Times о наращивании Вашингтоном кибератак против российских электросетей, передаёт CNN. Между тем, как отмечает канал, в преддверии президентских выборов 2020 года любая попытка США занять более удачную позицию для проведения своих собственных хакерских атак против Москвы может рассматриваться как предупреждение о том, что у Америки есть возможность нанести ответный удар.
Дональд Трамп не испытывает радости и по поводу статьи The New York Times, согласно которой США усиливают кибератаки против России. Как указывает эта газета, оборонные и разведывательные ведомства США наращивают в цифровом пространстве атаки на энергосистему России, отправляя таким образом предупреждение Кремлю. О реакции со стороны России нам сейчас сообщит Мэтью Чанс.
МЭТЬЮ ЧАНС, корреспондент CNN: В российских СМИ реакция пока была довольно приглушённой. Государственное телевидение дало понять, что это не так уж удивительно: страны и раньше пытались проверить кибербезопасность друг друга. При этом также было указано на то, что если бы всё произошло наоборот: официальные лица России заявили бы журналистам о том, что им удалось глубоко проникнуть в инфраструктуру Соединённых Штатов, то в ответ на это (со стороны США. — ИноТВ) последовала бы истерика.
Тем не менее в целом откровения The New York Times, скорее всего, станут ещё одним камнем преткновения в отношениях между США и Россией, которые и без того уже напряжённые из-за того, что Россию обвиняют во вмешательстве в американскую политику, из-за войн в Сирии и на Украине, а также из-за ряда недавних заявлений администрации Трампа, например, о развёртывании дополнительного контингента американских сил в Польше.
Россия, разумеется, — и давайте не будем об этом забывать — уже проводила кибератаки против своих противников, к примеру, на Украине, в Грузии, в Эстонии. И в преддверии президентских выборов 2020 года любой шаг, направленный на то, чтобы занять более удачную позицию для проведения своих собственных кибератак против России, может рассматриваться как предупреждение, что у США есть возможность нанести ответный удар. В любом случае этот вопрос, как поговаривают, скорее всего, станет очередной зоной напряжённости между двумя лидерами в преддверии их встречи, которая по плану должна пройти на полях саммита G20 в Японии.
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