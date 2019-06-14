Forbes: следом за вмешательством в выборы Россия может «взломать» энергосеть США

Энергосеть США уязвима не только для природных катаклизмов, но и для посягательств злоумышленников — включая в том числе российских хакеров, убеждён обозреватель Forbes Кен Сильверстин. Как полагает Сильверстин, каждая авария, вне зависимости от её причины, может обернуться колоссальным ущербом для американской экономики, и Вашингтону следует как можно скорее принять меры для того, чтобы обеспечить защиту своих энергосистем.

В США сейчас «только и разговоров, что о том, как Россия вмешалась в выборы 2016 года, оказав поддержку Дональду Трампу», — однако это «только начало», пишет внештатный обозреватель Forbes Кен Сильверстин. По мнению журналиста, «если путинский режим ударит по нашей энергосети, он выведет из строя в придачу и американскую экономику».

Главный вопрос — как Вашингтону обезопасить свою энергосеть, которая «в буквальном смысле является жизненной силой экономики» страны, продолжает журналист. Главная цель в этом направлении — сформировать передовые методы работы, внедрить лучшие доступные технологии и принять «образцовые законы», которые помогут отразить возможные атаки, происходящие посредством как кибертерроризма, так и физических посягательств, а также природных катаклизмов, рассуждает автор.

Среди наиболее «очевидных» путей решения проблемы — предотвращение доступа «сторонних подрядчиков» к системам дистанционного управления элементами энергосети, создание запасов наиболее важных запчастей, а также плавный переход к более «распределённому» типу электросетей, включая обеспечение выработки электроэнергии в местах потребления, перечисляет автор.

Кроме того, важна и работа в законодательном плане: как подчеркнул в беседе с Сильверстином Сэм Фейнбург, исполнительный директор компании Helena, занимающейся экспертными консультациями в плане обеспечения безопасности энергосети для властей часто сталкивающегося с землетрясениями и лесными пожарами штата Калифорния, «лучший метод — это использовать рычаги правительства и сосредотачиваться на мерах по ликвидации последствий и реагированию», что подразумевает создание специальных планов по предотвращению масштабных блэкаутов. По данным Forbes, эксперты Helena сейчас помогают калифорнийским законодателям составлять законы для минимизации последствий природных катаклизмов, предусматривающие такие меры, как закупка оборудования для местной генерации энергии, а также обеспечение питания и первой помощи в первую очередь для тех, кто больше всего в них нуждается, упоминается в материале.

Впрочем, «природные катаклизмы — это одно, а хакерские атаки и физические нападения — уже другое», признаёт автор. К примеру, Украина за последние годы подверглась целой серии кибератак, «по некоторым данным, организованных Россией», в результате которых граждане страны на долгие периоды оставались без электричества. «Так насколько же уязвимы США?» — задаётся вопросом Сильверстин.

Как пишет обозреватель Forbes, правительство США недавно обнаружило «многоэтапную операцию по вмешательству» в дела страны, в рамках которой злоумышленники при помощи вредоносного ПО и «фишинга» пытались получить доступ к магистральным линиям электропередачи, чтобы их в итоге отключить. Доступ к этим линиям можно получить в том числе через интернет и «облачные» сервисы — а учитывая, что в Америке насчитывается 5800 крупных электростанций и более 724 тыс. км высоковольтных линий, «на кону многое», предостерегает автор.

Американские электроэнергетические компании начеку — они разрабатывают устойчивые системы, способные продолжать выработку электричества в случае нападения, подчёркивает автор. Кроме того, практически все они регулярно принимают участие в специальных учениях, в рамках которых отрабатываются действия при нападении на электростанции, отмечает он. «Их цель — работая с упреждением событий, понять, какие шаги может предпринять противник. Но эта шахматная партия не прекращается ни на минуту», — вместе с тем пишет Сильверстин.

По данным Межведомственного координационного центра по кибербезопасности при Министерстве энергетики США, за «один четырёхлетний период» на энергосеть страны была совершена 1131 реальная кибератака, 159 из них оказались успешными. При этом, по оценке американской Федеральной регуляционной комиссии по энергетике, один-единственный случай снижения напряжения в электросети из-за дефицита мощности может обойтись в суммы до $10 млрд, включая как прямой экономический ущерб, так и упущенную выгоду, говорится в статье. А поскольку в США существует «круговорот» электроэнергии по всей стране, любое посягательство может обернуться долговременным ущербом для инфраструктуры, сея таким образом хаос среди населения, предупреждает автор.

Примером уязвимости американской энергосети может служить компания PG&E, работающая в самом сердце Кремниевой долины — обиталища американских технологических гигантов, считает Сильверстин. Как пишет обозреватель Forbes, пять лет назад на одну из подстанций компании ворвались вооружённые люди в масках, которые при помощи автоматического огня уничтожили 17 трансформаторов. В рамках реакции на тот инцидент PG&E наладила более тесные связи между своей оперативной службой и отделом информационных технологий — а значит люди, отвечающие за безопасность компании, теперь активно общаются с «теми, кто заботится о том, чтобы в домах был свет», поясняет автор.

Одним из лучших методов защиты от природных катаклизмов и нападений на объекты энергосети является создание «микросетей» — локальных систем, обслуживающих отдельные территории: организация таких сетей предусматривает, что в случае потери главного источника питания местные потребители временно переключаются на аккумуляторы, а затем — на размещаемые на месте генераторы, что обеспечивает бесперебойность, пишет Сильверстин. По словам журналиста, как раз такую энергосеть создают у себя американская территория Пуэрто-Рико, которая сейчас занимается ликвидацией последствий урагана «Мария», уничтожившего пуэрториканскую центральную систему электроснабжения, а также северные округа Калифорнии, пострадавшие от прошлогодних лесных пожаров.

Блэкауты могут нанести серьёзнейший урон американской экономике вне зависимости от того, что их вызывает — капризы природы или терроризм, и чтобы успешно обезопасить американскую инфраструктуру, федеральным властям США следует работать на упреждение и предпринимать «куда больше, чем делается для защиты наших выборов и нашей демократии», подытоживает Сильверстин.