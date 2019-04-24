IBT: русские хакеры пытались «соблазнить» западных дипломатов «американскими секретами»
Российские хакеры совершили атаку на европейские посольства в разных частях мира. Злоумышленники отправляли электронные письма с прикреплёнными вредоносными программами, замаскированными под «сверхсекретные» документы правительства США, чтобы получить полный доступ к системам своих жертв, пишет International Business Times.
По словам издания, киберпреступники использовали вирус, который заражал популярную программу удалённого доступа TeamViewer. Исследователи израильской компании Check Point, раскрывшие эту атаку, считают, что целями «русских хакеров» были представительства различных европейских государств в Непале, Кении, Гайане, Италии, Ливане, Либерии и на Бермудах.
Учитывая, что атаки проводились против отдельных лиц в государственных налоговых службах, представители Check Point предполагают, что злоумышленники руководствовались сугубо финансовыми мотивами. Более того, исследователи утверждают, что им удалось установить личность «русскоязычного киберпреступника», который, по их мнению, отвечал за все инструменты взлома, разработанные и использованные в этой кампании.
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