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CNN: люди пренебрегают безопасностью в сети — самым популярным паролем оказался «123456»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Британский Национальный центр кибербезопасности провёл исследование, чтобы выявить самые уязвимые пароли, применявшиеся пользователями взломанных учётных записей. Безусловным победителем в этом списке стало сочетание чисел «123456». Другими распространёнными кодовыми словами в интернете оказались собственные имена, названия спортивных команд и различные ругательства, сообщает CNN.
CNN: люди пренебрегают безопасностью в сети — самым популярным паролем оказался «123456»
Reuters

Если ваш пароль «123456», то, возможно, пришло время его поменять. К такому неудивительному выводу приходят авторы недавнего доклада о самых уязвимых кодовых словах в интернете. Они также предупреждают, что имена, названия спортивных команд и ругательства используются в качестве пароля гораздо чаще, чем кажется, передаёт CNN.

В своём исследовании британский Национальный центр кибербезопасности (NCSC) проанализировал пароли взломанных учётных записей по всему миру. В десятку вошли несколько цифровых комбинаций, blink182 оказалась самым популярным музыкальным коллективом, а superman — самым распространённым вымышленным персонажем.
 
Но безусловным победителем стало сочетание чисел «123456». Более 23 млн пользователей использовали этот простой для взлома код. «123456789» применялся в 7,7 млн учётных записей, а на qwerty и password пришлось по 3 млн.
 
Самыми массовыми кодовыми именами стали Эшли и Майкл. «Ливерпуль» занял первое место среди футбольных клубов премьер-лиги, используемых в качестве паролей, вслед за ним шли «Челси», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Воскресенье и август стали самыми часто используемыми днём недели и месяцем, утверждает телеканал.
 
В двадцатку паролей совершенно неожиданно вошли слова monkey (обезьяна) и dragon (дракон). Многие пользователи также не упустили возможности использовать в качестве защиты «цветастый строй бранных слов», отмечает CNN.
 
«Повторное использование пароля  это значительный риск, которого можно избежать. Никто не должен защищать конфиденциальную информацию словом, которое можно угадать, например, своим именем, названием местной футбольной команды или любимой группы», — заявил технический директор NCSC Йен Леви. Он рекомендовал пользователям использовать сложные пароли — три «случайных, но запоминающихся» термина, чтобы снизить вероятность хакерского взлома.
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CNN США Северная Америка
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