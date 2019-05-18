Ouest-France: ЕС намерен ввести санкции против иностранных хакеров

Европейский Союз принял решение о создании санкционного списка хакеров, ответственных за проведение кибератак против ЕС из-за рубежа. Как сообщается, авторам кибератак и причастным к ним лицам могут запретить поездки в ЕС, а их счета могут быть заморожены. Хотя ЕС не уточняет, о представителях каких стран идёт речь, ранее европейцы не раз обвиняли в хакерских атаках Россию, Иран, Китай и КНДР, напоминает газета.

Европейский союз принял решение создать чёрный список для введения санкций против хакеров, ответственных за хакерские атаки на ЕС, произведённые из-за рубежа, сообщает Ouest-France.

«Впервые Евросоюз может ввести санкции против лиц и организаций, отвественных за проведение кибератак или попыток кибератак», — говорится в опубликованном в пятницу заявлении Совета министров Европейского союза.

Согласно этому заявлению, на виновников хакерских атак могут быть наложены ограничения, включающие запрет на поездки в ЕС и заморозку счетов.

Как поясняет издание, цель введения санкций — «сломить ощущение безнаказанности» организаторов хакерских атак, порой имеющих «разрушительные» экономические последствия и увеличивающих риск конфликта.

Кроме непосредственных организаторов атак под санкции могут попасть лица и организации, предоставляющие «финансовую, техническую или аппаратную поддержку» для их проведения, а также связанные с ними субъекты.

Как напоминает газета, Европейский союз уже создавал и другие чёрные списки, призванные стать инструментами внешней политики. Так, после присоединения к России Крыма в чёрный список попали 164 россиянина и украинца, среди которых фигурировали и «приближённые» Владимира Путина. Как отмечается, применённые к ним санкции аналогичны тем, что планируется ввести в отношении авторов кибератак.

При этом, как подчёркивается в заявлении Совета министров, речь идёт о наказании за кибератаки, имевшие серьёзные последствия и выполненные за пределами ЕС. «Наш посыл правительствам, режимам и преступным бандам, готовящимся проводить кибератаки, ясен: международное сообщество примет все необходимые меры для сохранения правового государства и правил существования международной системы, обеспечивающей безопасность нашего общества», — отметил в заявлении министр иностранных дел Великборитании Джереми Хант.

Как отмечается в статье, в заявлении ЕС не упоминается о какой-либо конкретной стране, однако европейцы неоднократно выступали с осуждениями хакерских атак, произведённых из России, Китая, Северной Кореи и Ирана. Так, в 2018 году разведслужбы Нидерландов объявили о выдворении из страны четырёх «российских агентов», готовивших хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия.