Die Welt: в неравном бою с «армией российских троллей» кибервоины ЕС обречены на поражение

Брюссель бросает все доступные ему силы на борьбу с «цифровой дезинформацией» в преддверии выборов в Европарламент, пишет Die Welt. Правда, как оказывается, эти силы не так велики, особенно на фоне целой «армии российских троллей». К тому же они «умны, изобретательны и не испытывают дефицита в деньгах», отмечают эксперты.

В Брюсселе растут опасения перед возможной «цифровой дезинформацией» в преддверии выборов в Европарламент, пишет Die Welt. Спецслужбы в Эстонии в первую очередь предупреждают о попытках России продвинуть в парламент как можно больше пророссийских депутатов и евроскептиков, чтобы дестабилизировать ЕС.

Чтобы этого не произошло, в центре европейского квартала в Брюсселе свою работу ведёт небольшая Оперативная рабочая группа по стратегическим коммуникациям (StratCom). На шестом этаже здания дипломатической службы ЕС, сидя перед кучей мониторов, «виртуальную оборону» держат тщательно отобранные эксперты. Они борются с дезинформацией, пропагандой, полуправдой и ложью. Проблема заключается в том, что они «сражаются в неравном бою», констатирует автор статьи.

Каждый член команды свободно говорит по-русски и отслеживает деятельность России в сети с 2015 года. Особенно у «кремлёвских троллей» популярны такие темы, как миграция, равноправие, религия и европейские ценности. Цель их атаки — система ценностей ЕС. Но пока что кампания по вмешательству в выборы в Европарламент не началась, хотя, возможно, «волна только нарастает». Поздняя атака снижает шансы на её успешное отражение, объясняет издание.

Пропагандистский аппарат Кремля огромен. В фабриках троллей, которые распространяют в социальных сетях определённый контент и комментарии, работают тысячи людей. «Бойцы из StratCom, которых в сумме не больше двух десятков, изначально обречены на поражение», — констатирует издание.

Поэтому в основном они занимаются просвещенческой деятельностью, разоблачая схемы и стратегии, в соответствии с которыми действуют вражеские силы, а также объясняя, как они работают. «Они рисуют по-настоящему абсурдную картину изнурённой, сгнивающей и разваливающейся Европы, которая допускает педофилию и инцест, заставляет жертв изнасилований извиняться перед насильниками и из-за уважения к мусульманам запрещает рождественские ёлки». Они говорят, что «Нотр-Дам сожгли исламисты, парламент ЕС беспомощен и недееспособен, а политические элиты погрязли в коррупции». При этом их основная целевая аудитория — это молодые пользователи интернета.

Поэтому Брюссель и страны ЕС уже месяцами усиливают давление на социальные сети, требуя, чтобы Facebook, Twitter, Google и прочие платформы активнее боролись с фейками. Но в этом вопросе важен баланс, отмечает издание. Ложные сообщения распространяются в шесть раз быстрее, чем проверенные новости. За десять минут фейки достигают десятков тысяч пользователей. Возникает дилемма: если слишком быстро блокировать аккаунты, с которых они распространяются, то можно случайно удалить и законные политические высказывания.

У Facebook в Дублине есть свой Оперативный центр по контролю за честными выборами, в котором работают 40 человек. Как и в случае с брюссельской StratCom, звучит не очень внушительно, если принять во внимание, что им противостоит «армия троллей» из России, отмечает автор. Но из Дублина Facebook координирует деятельность целого ряда команд в разных странах, которые работают по разным языковым направлениям. Платформа задействовала к выборам 500 экспертов по безопасности и 30 тыс. модераторов.

Также важен тот фактор, что тот, кто размещает политическую рекламу на платформе, должен подтвердить свою личность. Информация о тех, кто профинансировал кампанию, публикуется в открытых источниках. «При этом реклама, финансируемая из-за рубежа, запрещена». Но все эти меры не смогут предотвратить возможные манипуляции и злоупотребления уязвимостями системы, признал менеджер Facebook Ричард Аллен. Ведь «противники умны, изобретательны и не испытывают дефицита в деньгах». Если их ловят, они просто меняют тактику, перебираясь, к примеру, на другую платформу.