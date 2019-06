NYT: Кремль беспокоит «неосведомлённость» Трампа о кибератаках на российскую энергосеть

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва уже неоднократно призывала к совместному противодействию «любым проявлениям киберпреступности», но Вашингтон не отозвался на эти предложения. Песков также выразил обеспокоенность из-за гипотетической опасности «кибервойны» после сообщений о том, что президента США не извещают о кибератаках на российские энергосистемы, пишет The New York Times.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков «выразил обеспокоенность» в связи с тем, что американские спецслужбы, по некоторым данным, не передают президенту США Дональду Трампу всю имеющуюся в их распоряжении информацию о хакерских атаках на российские энергосистемы, пишет The New York Times. Ранее в этой же газете была опубликована статья, рассказывающая о «богатом арсенале киберинструментов», которые США применяют против российских энергосистем и других стратегически важных объектов. По словам неназванных «действующих и бывших американских чиновников», некие разработанные для этих целей вредоносные программы позволят Вашингтону совершить атаку на российские электросети в случае обострения конфликта с Москвой.



В статье The New York Times также сообщалось, что вредоносные программы были «внедрены в российские системы» после того, как американские службы безопасности «на протяжении нескольких лет» предупреждали Белый дом о том, что Россия якобы осуществляет аналогичные «агрессивные действия». Однако «остаётся неясным», насколько глубоко американские хакеры смогли внедриться в компьютерные сети российских энергосетей, отмечает автор.



Министерство энергетики России заявило в этой связи, что оно не получало никакой информации об атаках против этих систем, защиту которых обеспечивают различные специализированные компании, и что большинство критически важных субъектов российской энергетики подключены к государственной системе защиты: «У российских электросетей высокий уровень защиты. Для ликвидации подобных рисков ведётся планомерная успешная работа по применению российских технологий и оборудования», — подчёркивается в заявлении Минэнерго.



Песков подтвердил это заявление, однако добавил, что стратегические области российской экономики «неоднократно подвергались и подвергаются кибератакам из-за рубежа», говорится в статье. «Мы неоднократно говорили, что наши соответствующие ведомства ведут с этим постоянную борьбу, чтобы не допустить какого-либо вреда нашей экономике, нашим чувствительным сферам от этих атак», — приводит The New York Times слова пресс-секретаря президента России.



По словам Пескова, президент РФ Владимир Путин уже неоднократно призывал к международному сотрудничеству для совместного противодействия любым проявлениям киберпреступности, однако пока эта инициатива остаётся без ответа. «К сожалению, американские партнёры на эти наши предложения никак не откликнулись», — подчеркнул пресс-секретарь. Он также выразил обеспокоенность в связи с вышеупомянутой публикацией The New York Times о действиях американских спецслужб, отмечается в статье: «Эта информация свидетельствует о гипотетической возможности кибервойны, кибервоенных действий в отношении России», — заявил Песков.



«Последнее время энергосистемы превратились в арену борьбы между странами», — пишет The New York Times. В прошлом году конгресс и Трамп расширили полномочия Киберкомандования США, напоминает автор. «Однако, как сообщили два чиновника американской администрации, никто подробно не рассказывал президенту о попытках внедриться в российские энергосистемы», — говорится в статье. Тем временем американские разведслужбы утверждают, что это Россия сама является «главным источником киберпреступности и кибератак на американские системы».



По мнению российских политологов, появившиеся в СМИ сообщения о попытках американцев внедрить вредоносные программы в российские энергосистемы могут поставить под угрозу возможную встречу Путина и Трампа на полях саммита «Большой двадцатки», который должен пройти в Японии в конце июня. «Это прямой вызов России, который Москва не может позволить себе оставить без ответа», — цитирует The New York Times мнение эксперта Руслана Пухова, возглавляющего российский Центр анализа стратегий и технологий.



В то же время пресс-секретарь президента России допустил, что Путин и Трамп могут провести «короткую встречу на полях саммита», говорится в статье. Песков также добавил, что Вашингтон «пока не связывался» с Москвой по поводу организации полномасштабной встречи двух лидеров, заключает The New York Times.