NYT: Кремль беспокоит «неосведомлённость» Трампа о кибератаках на российскую энергосеть

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва уже неоднократно призывала к совместному противодействию «любым проявлениям киберпреступности», но Вашингтон не отозвался на эти предложения. Песков также выразил обеспокоенность из-за гипотетической опасности «кибервойны» после сообщений о том, что президента США не извещают о кибератаках на российские энергосистемы, пишет The New York Times.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков «выразил обеспокоенность» в связи с тем, что американские спецслужбы, по некоторым данным, не передают президенту США Дональду Трампу всю имеющуюся в их распоряжении информацию о хакерских атаках на российские энергосистемы, пишет The New York Times. Ранее в этой же газете была опубликована статья, рассказывающая о «богатом арсенале киберинструментов», которые США применяют против российских энергосистем и других стратегически важных объектов. По словам неназванных «действующих и бывших американских чиновников», некие разработанные для этих целей вредоносные программы позволят Вашингтону совершить атаку на российские электросети в случае обострения конфликта с Москвой.
В статье The New York Times также сообщалось, что вредоносные программы были «внедрены в российские системы» после того, как американские службы безопасности «на протяжении нескольких лет» предупреждали Белый дом о том, что Россия якобы осуществляет аналогичные «агрессивные действия». Однако «остаётся неясным», насколько глубоко американские хакеры смогли внедриться в компьютерные сети российских энергосетей, отмечает автор.
Министерство энергетики России заявило в этой связи, что оно не получало никакой информации об атаках против этих систем, защиту которых обеспечивают различные специализированные компании, и что большинство критически важных субъектов российской энергетики подключены к государственной системе защиты: «У российских электросетей высокий уровень защиты. Для ликвидации подобных рисков ведётся планомерная успешная работа по применению российских технологий и оборудования», — подчёркивается в заявлении Минэнерго.
Песков подтвердил это заявление, однако добавил, что стратегические области российской экономики «неоднократно подвергались и подвергаются кибератакам из-за рубежа», говорится в статье. «Мы неоднократно говорили, что наши соответствующие ведомства ведут с этим постоянную борьбу, чтобы не допустить какого-либо вреда нашей экономике, нашим чувствительным сферам от этих атак», — приводит The New York Times слова пресс-секретаря президента России.
По словам Пескова, президент РФ Владимир Путин уже неоднократно призывал к международному сотрудничеству для совместного противодействия любым проявлениям киберпреступности, однако пока эта инициатива остаётся без ответа. «К сожалению, американские партнёры на эти наши предложения никак не откликнулись», — подчеркнул пресс-секретарь. Он также выразил обеспокоенность в связи с вышеупомянутой публикацией The New York Times о действиях американских спецслужб, отмечается в статье: «Эта информация свидетельствует о гипотетической возможности кибервойны, кибервоенных действий в отношении России», — заявил Песков.
«Последнее время энергосистемы превратились в арену борьбы между странами», — пишет The New York Times. В прошлом году конгресс и Трамп расширили полномочия Киберкомандования США, напоминает автор. «Однако, как сообщили два чиновника американской администрации, никто подробно не рассказывал президенту о попытках внедриться в российские энергосистемы», — говорится в статье. Тем временем американские разведслужбы утверждают, что это Россия сама является «главным источником киберпреступности и кибератак на американские системы».
По мнению российских политологов, появившиеся в СМИ сообщения о попытках американцев внедрить вредоносные программы в российские энергосистемы могут поставить под угрозу возможную встречу Путина и Трампа на полях саммита «Большой двадцатки», который должен пройти в Японии в конце июня. «Это прямой вызов России, который Москва не может позволить себе оставить без ответа», — цитирует The New York Times мнение эксперта Руслана Пухова, возглавляющего российский Центр анализа стратегий и технологий.
В то же время пресс-секретарь президента России допустил, что Путин и Трамп могут провести «короткую встречу на полях саммита», говорится в статье. Песков также добавил, что Вашингтон «пока не связывался» с Москвой по поводу организации полномасштабной встречи двух лидеров, заключает The New York Times.
Исполнительный директор юридического бюро «Падва и Эпштейн» Антон Бабенко в беседе с радио Sputnik прокомментировал инициативу Минэкономразвития по внесению изменений в законодательство с целью изъятия земельных участков у граждан в случае несоблюдения ими правил пожарной безопасности.
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала «112 Украина» заявила о готовности во всём поддерживать президента страны Владимира Зеленского вне зависимости от итогов предстоящих выборов в Верховную раду.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал заявление лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о том, что газотранспортная система Украины сможет конкурировать с Россией по поставкам газа в Европу при привлечении инвесторов и увеличении объёмов добычи сырья.
Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев прокомментировал RT заявление президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о том, что должность исполняющего обязанности главы Пентагона займёт министр Сухопутных войск США Марк Эспер.
В Кировской области судебные приставы вынесли постановления об ограничении выезда за границу в отношении 20 тыс. должников, сообщает progorod43.ru со ссылкой на региональное управление Налоговой службы России.
Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал в беседе с RT сообщение украинского Министерства финансов о том, что Европейский союз выделит €29,5 млн Украине на поддержку налоговых и таможенных реформ.
Запланированная встреча в Иерусалиме секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с помощником президента США Джоном Болтоном и председателем Совета нацбезопасности Израиля Меиром Бен-Шабатом имеет «историческое» значение.
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил, что должность исполняющего обязанности главы Пентагона займёт министр Сухопутных войск США Марк Эспер. По словам лидера, действующий и. о. министра обороны страны Патрик Шанахан принял решение далее не претендовать на указанную позицию.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение о том, что «Газпром» в рамках мирового соглашения по спорам в судах Стокгольма предлагает Украине вернуться к переговорам с чистого листа.
Директор Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН Вячеслав Рожнов в беседе с НСН рассказал о консилиуме в Росрыболовстве по срокам выпуска косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье.
Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский не признает свою вину ни по одному пункту обвинительного акта прокуратуры, зачитанного на заседании Подольского суда Киева. Об этом заявил адвокат Андрей Доманский.