Newsweek: в президентской кампании 2020 года Трамп вновь борется против Клинтон

В Орландо (Флорида) прошёл митинг, на котором Дональд Трамп официально начал свою кампанию по переизбранию на второй срок, сообщает Newsweek. Выступая перед сторонниками, президент США неоднократно упоминал Хиллари Клинтон и дал основание полагать, что стратегия 2020 года ничем не будет отличаться от прошлой кампании, которая привела его к победе.

Во вторник вечером Дональд Трамп официально дал старт своей президентской кампании 2020 года, однако его стратегия удивительно похожа на гонку 2016 года с призывами объединиться против Хиллари Клинтон, пишет Newsweek.

Как рассказывает издание, выступая перед своими сторонниками в Орландо, штат Флорида, президент много раз произнёс имя Клинтон, делал паузы и улыбался, пока толпа скандировала знакомый лозунг «Посадить её!» Также Трамп неоднократно упоминал сервер электронной почты Клинтон, отмечая, что его бы за удалённое письмо уничтожили: «Представьте, если бы я получил судебный запрос — запрос на предоставление своих электронных писем, и я бы удалил одно их них, например, любовную записку Мелании, меня бы посадили на электрический стул».

По сообщению американского сайта, Дональд Трамп также упомянул, что Хиллари Клинтон в 2016 году назвала некоторых его сторонников «достойными сожаления». Журналисты зацепились за это определение, однако она также сказала, что они «неисправимы», что, по мнению Трампа, ещё хуже. «Я думаю, что Хиллари Клинтон допустила огромную ошибку с такими высказываниями», — добавил президент.

Хотя Клинтон не баллотируется в 2020 году, очевидно, что выступления против неё до сих пор находят отклик у электората Трампа, замечает Newsweek. На её имя они реагировали неодобрительным гулом, а когда президент назвал её «жуликоватой Хиллари», ему пришлось прервать свою речь из-за аплодисментов и громких возгласов. Кроме того, он пообещал «разыскать» переписку Клинтон, сделав это центральной линией своей кампании.

Скандирования и нападки на бывшего соперника до странного напоминали успешную гонку 2016 года, когда такая борьба привела Трампа к победе. По предположению издания, поведение толпы также кажется заранее спланированной стратегией: как только президент начал говорить, журналист Fox News и сторонник Трампа Шон Хэннити объявил в Twitter, что его вечернее шоу будет посвящено расследованию о переписке Клинтон.

В своём выступлении Трамп упоминал Клинтон гораздо чаще, чем любого другого кандидата от Демократической партии, что уже послужило поводом для шуток в Twitter. «Два с половиной года с начала президентства, 23 демократа пытаются его обойти, а Трамп посвящает значительный кусок своей речи на митинге по случаю начала кампании переписке Клинтон», — написал главный редактор Politico Садип Редди.

Однако, отмечает Newsweek, Дональд Трамп пока единственный, кто участвует в праймериз, и пока ему не нужно агитировать против других кандидатов. Не так важно, знает ли его электорат, против кого голосовать, пока он знает, за кого отдать свой голос. В таком случае борьба с уже побеждённым соперником может представить Трампа победителем ещё до того, как выборы начнутся на самом деле.