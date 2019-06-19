WE: США выделят Украине оружия на $250 млн, чтобы «дать отпор российской агрессии»

Пентагон предоставит Киеву военную помощь на сумму $250 млн, в том числе снайперские винтовки, гранатомёты и противоартиллерийские радары, пишет обозреватель The Washington Examiner Том Роган. По его мнению, этот шаг — очередное доказательство того, что администрация Трампа продолжает проводить «жёсткий курс» в отношении России.

На личных встречах с Владимиром Путиным Дональд Трамп часто кажется «оторванным от реальности», но этого нельзя сказать о его политике в отношении России. Ведь действующий американский президент обращается с Москвой «намного жёстче», чем его предшественник Барак Обама, считает обозреватель The Washington Examiner Том Роган.

По его словам, очередным доказательством этого «более жёсткого курса» стало решение Вашингтона предоставить Вооружённым силам и спецслужбам Украины военную помощь на сумму $250 млн. И эти новые поставки включают средства, явно направленные на «сдерживание и разгром российской агрессии».

В обнародованном американскими властями списке присутствуют снайперские винтовки, гранатомёты, противоартиллерийские радары и «средства обнаружения радиоэлектронного оружия». Эти системы помогут украинским военным «бросить вызов» российской армии в ключевых направлениях, считает Роган.

Инициатива американских властей также предусматривает поддержку украинского флота. Таким образом США отвечают на «растущую российскую агрессию в отношении морского суверенитета Украины». Кроме того, в результате Пентагон получает «непрямые летальные способы» дать отпор российским кораблям, которые «всё чаще донимают» ВМС США, рассуждает публицист.

«Трампу стоило бы посоветовать с большим скепсисом рассматривать свои личные отношения с Путиным. Но пока его пропорциональная и продуманная политика бьёт в точку и соответствует нашим лучшим идеалам», — заключает Том Роган.