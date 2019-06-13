Думская: США подарят Украине ещё несколько бывших катеров береговой охраны

Военно-морские силы Украины получат дополнительную партию американских катеров типа Island, которые ранее принадлежали американской береговой охране, сообщает «Думская». По словам осведомлённых источников, корабли будут переданы совершенно бесплатно — Украине потребуется только определиться с модернизацией радиотехнического комплекса и другими техническими моментами.
Военно-морским силам Украины будут переданы ещё несколько американских катеров типа Island кроме двух, которые уже были получены ранее, пишет «Думская» со ссылкой на информированный источник в штабе ВМСУ. По словам источника, в настоящее время ведутся переговоры о передаче Украине ещё четырёх единиц.
Эти корабли, как и первую пару, Украина получит совершенно бесплатно — нужно будет лишь определиться с модернизацией комплекса радиотехнического вооружения и другими техническими моментами, поясняется в статье. По данным источника, украинские специалисты уже осмотрели несколько бывших американских катеров береговой охраны и выбрали подходящие, сообщает «Думская».
Катера должны получить самое разнообразное вооружение — от минно-тральных модулей, что сейчас «критично важно» для Украины, до американских противокорабельных ракет «Гарпун», подчёркивается в статье. Рассматривается также вариант установки на них украинских ПКР «Нептун».
Сообщается также, что Военно-морские силы Украины планируют сформировать «целый дивизион» из шести бывших американских катеров береговой охраны. Он не только сможет контролировать ближнюю морскую зону, но и будет выходить в Средиземное море «для поддержки кораблей НАТО», говорится в статье.
Первым двум американским катерам типа Island, которые были отобраны и переданы украинской стороне ранее, уже были присвоены имена — «Старобельск» и «Славянск», напоминает «Думская». Планируется, что корабли прибудут в Одессу к осени этого года, а экипажи вылетят в американский Балтимор, где сейчас стоят катера, уже через несколько дней.
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