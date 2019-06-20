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CNBC: Путин заявил, что санкциями США стремятся сдержать экономику как Китая, так и России

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Хотя Китай не имеет никакого отношения к Крыму и украинскому кризису, США и против него вводят пошлины, равносильные экономическим санкциям, заявил Владимир Путин во время прямой линии. По словам президента, таким образом Вашингтон хочет помешать развитию двух своих глобальных конкурентов, России и Китая.
CNBC: Путин заявил, что санкциями США стремятся сдержать экономику как Китая, так и России
Reuters

США вводят пошлины в отношении китайских товаров, чтобы воспрепятствовать экономическому подъёму Поднебесной, заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной прямой линии с представителями российской общественности в четверг 20 июня.

Как сообщает CNBC, Путин подчеркнул, что и антикитайские пошлины, и атака на Huawei, и санкции, введённые США в отношении России за «аннексию»* Крыма в 2014 году, направлены на сдерживание обеих стран — конкуренток Америки. Президент напомнил, что Китай никакого отношения не имеет ни к Крыму, ни к Донбассу, и тем не менее «тарифы на его товары (это, считай, те же санкции) увеличиваются и увеличиваются».

«…в чём смысл? Смысл только в одном: в сдерживании развития Китая, который стал глобальным конкурентом другой державы — Соединённых Штатов. То же самое происходит в отношении России и будет происходить дальше, — приводит канал слова российского лидера. — Поэтому, если мы хотим занять достойное нас место под солнцем, мы должны просто становиться сильнее, в том числе и прежде всего в сфере экономики».

CNBC обращает внимание, что в последнее время Россия и Китай выглядят всё более сплочёнными перед лицом общего экономического противника.

Владимир Путин уже в 17-й раз проводит прямую линию с россиянами, во время которой отвечает на самые разные вопросы, по большей части о внутренних проблемах страны — начиная с здравоохранения и заканчивая жильём и сбором мусора. 


* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

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CNBC США Северная Америка
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