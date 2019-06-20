CNN: у россиян накопились вопросы к президенту на ежегодную прямую линию

CNN представляет ежегодную пресс-конференцию с россиянами как шоу в стиле «Путин, сделай мне красиво». Телеканал отмечает, что в эфире не стоит ждать упоминания серьёзных скандалов или международных вопросов — прямая линия посвящена в основном внутренним проблемам. При этом корреспондент отмечает, что вопросов по жизни страны у россиян к президенту накопилось.
Президент России Владимир Путин проводит свою ежегодную телевизионную прямую линию с российским народом — программу, длящуюся много часов, в ходе которой отдельные россияне со всей страны задают президенту свои вопросы. В Москве за ситуацией следит Натан Ходж. Натан, что-то интересное уже было?
НАТАН ХОДЖ, глава московского бюро CNN: Макс, передача только началась. В принципе, эту программу можно было бы назвать «Путин, сделай мне красиво» — упоминаний в эфире серьёзных международных скандалов, в которых оказалась замешана Россия, ожидать не приходится. В частности, мы не услышим ничего о сбитом малайзийском «Боинге», о котором мы только что сообщали, или о продолжающейся конфронтации между США и Россией по самым разным вопросам, начиная с контроля над вооружениями и заканчивая Сирией.
Речь будет больше идти о внутренних, местечковых проблемах, которые затрагивают рядовых россиян. Кремль, разумеется, очень обеспокоен в связи с рейтингом Путина — хотя в целом у президента весьма высокий рейтинг, он в данный момент ниже, чем был в 2014 году, и россияне вот уже некоторое время выказывают недовольство по различным вопросам, включая непопулярную пенсионную реформу, а также снижение их уровня жизни. По этой причине мы ожидаем, что Путину будут задавать много вопросов такого рода — к примеру, о здравоохранении, о состоянии дорог и инфраструктуры. И, конечно же, в течение минувших суток именно к этому президент старательно и готовился.Словом, я думаю, что мы увидим множество вопросов по темам, которые волнуют обычных россиян, но не о тех сюжетах, которые мы так часто видим в газетных заголовках, Макс.
А ведь эти мероприятия ведь очень тщательно организуют. Но бывает ли, что президент реально отвечает на вопросы? Как вообще всё это организовано?
НАТАН ХОДЖ:По сравнению с ежегодной пресс-конференцией президента с представителями российских и зарубежных СМИ в прямой линии гораздо более явно просматривается некий сценарий. Российские государственные телеканалы ещё заранее объявили о том, что получили примерно полтора миллиона вопросов; не сомневаюсь, что они проходят тщательный отбор, чтобы не случилось серьёзных скандалов. Для россиян прямая линия — возможность обратиться напрямую к своему лидеру; Путин предстаёт своего рода главным по решению проблем России. У россиян уже давно есть самые разные проблемы, начиная с коррумпированных и некомпетентных местных чиновников и заканчивая поведением полиции, и это мероприятие для них — шанс обратиться к президенту, Макс.
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