NBC: несмотря на разногласия, Трамп не спешит расстаться с «воинственным» Болтоном

Дональд Трамп никогда не скрывал, что не разделяет жёсткой позиции своего советника по национальной безопасности Джона Болтона. Их противоречия обострились на фоне иранского кризиса и встречи американского президента с северокорейским лидером, пишет NBC. Тем не менее источники телеканала в администрации выразили сомнение, что одному из самых заметных вашингтонских ястребов грозит увольнение из Белого дома.

На прошлой неделе Дональд Трамп решил «совершить небольшой исторический поступок» и встретиться с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне на границе Южной и Северной Кореи. Весьма вероятно, это событие не вызвало особого восторга у известного своей воинственностью советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона, пишет NBC.

На протяжении многих лет Болтон предостерегал американские власти от примирительных жестов или переговоров с КНДР. За несколько месяцев до своего назначения в администрации политик призывал нанести превентивный удар по азиатской стране, чтобы, как он выражался, предотвратить «неминуемую» угрозу.

«Дипломатический гамбит» Трампа на Корейском полуострове поставил под сомнение способность Болтона влиять на своего шефа. В последние недели советник всё больше расходится во мнениях с президентом, особенно в вопросе общения с Пхеньяном, отмечает телеканал.

После беспрецедентной прогулки Трампа на северокорейской территории в The New York Times появилась статья, в которой утверждалось, что Вашингтон намерен смягчить свои требования к КНДР и принять заморозку, а не полное уничтожение её ядерного арсенала. Болтон поспешил опровергнуть эту информацию и назвал публикацию «предосудительной попыткой загнать президента в угол».

Трамп, обещавший во время предвыборной кампании завершить все зарубежные военные кампании США, открыто признавал, что взгляды ястреба Болтона иногда противоречат его собственным. Вместе с тем он хвалил своего советника по национальной безопасности и настаивал, что доверяет ему.

Тем не менее в мае спустя несколько часов после того, как Болтон заявил репортёрам, что КНДР своим испытанием ракеты малой дальности нарушила резолюцию ООН, Трамп преуменьшил значимость этого эпизода. «Северная Корея запустила какое-то небольшое оружие, которое вызвало беспокойство у некоторых в моём окружении и у других людей, но не у меня. Я уверен, что председатель Ким выполнит данное мне обещание», — писал президент в Twitter.

Это был уже не первый случай, когда глава Белого дома публично вступал в противоречие с членами собственной администрации. Он «заставал врасплох» экс-министра обороны Джеймса Мэттиса, бывшего госсекретаря Рекса Тиллерсона и других чиновников своими твитами и ремарками, которые шли вразрез с ранее озвученным политическим курсом, обращает внимание NBC.

«Это такой способ публично поставить Болтона на место. Ему (Трампу. — ИноТВ) доставляет удовольствие делать это публично», — заявил телеканалу один из источников, близких к Белому дому.

Три собеседника NBC, имеющие тесные связи с администрацией, подтвердили, что иранский кризис лишь обострил разлад между Трампом и Болтоном. По их словам, внешние сторонники предупредили президента, что его помощники пытаются втянуть США в войну с Исламской Республикой, не считаясь с его мнением. Эта информация разгневала американского лидера, и он был готов устроить допрос своему советнику по национальной безопасности.

Динамика отношений двух политиков «переживает взлёты и падения». Советник по нацбезопасности вызывает у президента то одобрение, то раздражение. Его положение усугубляется тем, что у него мало союзников в администрации. Вместе с тем, не похоже, что глава Белого дома собирается уволить Болтона, утверждают источники NBC.

Как отмечают бывшие и действующие члены администрации, Болтон продолжает оказывать заметное влияние на политику американского правительства. Он продвигал введение жёстких экономических санкций против Ирана и Венесуэлы. Хотя, по некоторым данным, Трамп остался недоволен тем, что эти экономические ограничения не привели к скорому падению «режима» Николаса Мадуро, вопреки ожиданиям советника по нацбезопасности и его команды.

Между тем окружение Болтона заверяет, что его особо не волнует расхождение взглядов с президентом. Один из друзей советника заявил NBC, что Трампу «нравятся люди, которые имеют иное мнение».