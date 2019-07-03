Обозреватель WP: причина внешнеполитических провалов Трампа — неумение подбирать людей

Внешняя политика администрации Дональда Трампа стала чередой провалов из-за неспособности президента выбрать подходящих людей на ответственные должности, уверен обозреватель WP Макс Бут. Вместо того, чтобы допустить к принятию решений компетентных специалистов, президент США доверяет решение внешнеполитических вопросов дочери, зятю или ведущему любимого телеканала, отмечает автор.

Если к числу своих достижений в области внутренней политики президент США Дональд Трамп может отнести окрепшую экономику, то во внешнеполитической сфере хвастаться ему нечем вовсе, считает обозреватель Washington Post Макс Бут.

«Величайшее достижение» главы Белого дома — победа (возможно, временная) над Исламским государством* — было унаследовано им от предшественника Барака Обамы, а соглашение с Мексикой, которым часто хвастает американский лидер — всего лишь «навороченная» версия Североамериканского соглашения о свободной торговле, унаследованного от Била Клинтона. Торговая война с Китаем ударяет по американским фермерам, отношения с Россией не улучшились, мирные переговоры в Афганистане ни к чему не привели, «сделка века» между Израилем и Палестиной остаётся «миражом в Пустыне», Иран превышает допустимые границы обогащения урана после выхода США из ядерной сделки, Николас Мадуро всё ещё остаётся у власти в Венесуэле, Северная Корея продолжает разрабатывать ядерное оружие, а отношения с союзниками ухудшились как никогда — Америку боятся и не любят в мире, но не уважают.

При том, что у каждой из этих неудач есть отдельная причина, их объединяет общая проблема, уверен журналист: «Худший президент в истории Трамп назначил на должности худших людей и выработал худших процесс формирования политики. Удивительно ли, что в результате возникла такая страшная неразбериха?»

Для примера автор предлагает взглянуть на тех, кто оказался в центре внимания общественности на саммите «Большой двадцатки» в Осаке и позже в Южной Корее. В первую очередь это дочь Трампа Иванка, а также зять Джаред Кушнер, недавно вернувшийся из Бахрейна, где он презентовал план экономического развития Палестины.

«Какой президент в здравом уме призовёт модельера и девелопера в сфере недвижимости, ни у кого из которых нет серьёзных знаний или опыта, для вмешательства во внешнеполитические дела?», — задаётся риторическим вопросом Бут. По его мнению, в любой другой администрации Иванке Трамп или Джареду Кушнеру с трудом удалось бы получить должность посла на Сейшелах, однако сегодня «крон-принц и принцесса могут делать, что захотят».

По воспоминаниям экс-госсекретаря Рекса Тиллерсона, Кушнер проводил собственный внешнеполитический курс в отношении таких стран как Саудовская Аравия или Мексика, не ставя в известность госдепартамент. При этом назначение самого Тиллерсона на пост госсекретаря автор также относит к разряду личных провалов Трампа: «Он назначил госсекретаря, который выглядит как подобает, а не того, кто действует как подобает».

Как отмечает обозреватель, хаос, охвативший правительство в первые дни после прихода к власти новой администрации, не утих и по сей день. У Министерства обороны нет назначенного главы вот уже полгода — сейчас к работе приступил второй исполняющий обязанности министра, — а в Министерстве внутренних дел 59% должностей остаются вакантными.

По мнению Бута, советник президента по национальной безопасности Джон Болтон — пожаловавшийся в понедельник на статью в New York Times, утверждавшую, что администрация рассматривала возможность отказа от цели ядерного разоружения Северной Кореи в пользу «ядерной заморозки» — утратил влияние на главу Белого дома и был «сослан» во время встречи Трампа с Ким Чен Ыном в Монголию.

Как замечает журналист, похоже, что американский президент отныне больше прислушивается к мнению ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона, который находился в демилитаризованной зоне вместе с Трампом. Об этом свидетельствует и тот факт, что после инцидента со сбитым американским дроном президент последовал совету Карлсона о снижении напряжённости в отношениях с Ираном, а не совету Болтона нанести ответный удар.

Сам президент в недавнем интервью пожаловался, что «Джон Болтон абсолютный ястреб», и «если бы это зависело от него, он бы пошёл в атаку на весь мир разом».

В том, что Трамп считает собственного советника по национальной безопасности разжигателем войны, которому нельзя доверять, виноват сам президент, уверен обозреватель WP. Однако назначение четвёртого по счету советника по национальной безопасности за два года вряд ли решит проблему — исправить американскую внешнюю политику поможет только смена главы Белого дома, убеждён Бут.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.