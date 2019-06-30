CNN: в отношениях с Пхеньяном Трамп проявляет себя как школьник-неудачник

Дипломатическая инициатива Дональда Трампа, предложившего лидеру КНДР Киму Чен Ыну провести ещё одну встречу, обречена на провал — ведь в дипломатии действует то же правило, что и в любовных делах у старшеклассников: нельзя показывать, что чего-то слишком сильно хочешь, считает ведущий CNN Фарид Закария. Как отмечает журналист, Трампу нужно понимать, что у Пхеньяна есть веские причины не отказываться от ядерного оружия, и очередным «свиданием» с Кимом этого не исправить.
Президент сегодня всех удивил, обратившись через «Твиттер» к северокорейскому лидеру Киму Чен Ыну с приглашением — я хотел бы его зачитать. Трамп заявил: «Если это сообщение увидит лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, я бы хотел встретиться с ним на границе, в демилитаризованной зоне, чтобы просто пожать ему руку и поздороваться».
По словам Трампа, эту инициативу он придумал сам. Всё время кажется, что президент прямо-таки очарован Кимом. В чём же тут дело? Такое впечатление, что он пребывает в каком-то странном отчаянии. Что же происходит?
ФАРИД ЗАКАРИЯ, ведущий CNN: Именно такое впечатление и складывается, да.
«Ромео, о зачем же ты Ромео!».
ФАРИД ЗАКАРИЯ: Вот как раз так и не следует поступать, когда пытаешься найти себе пару в старших классах школы, ведь правило номер один — это не показаться слишком охочим до свидания.
Здесь проблема с двумя аспектами. Во-первых, Дональд Трамп вздумал, что так он сможет получить Нобелевскую премию мира. Я уверен, что это так. Именно поэтому он преувеличил масштабность кризиса, а затем попытался с налёта его решить, представ таким образом спасителем; ну а когда это не сработало, он попытался организовать ещё одну встречу (с Кимом. — ИноТВ).
Он отчаянно желает добиться того, чтобы этот план всё же сработал — но поступая так, он показывает северокорейцам, что он просто жаждет заключить с ними соглашение — а в этом уже заключается второй аспект проблемы. Это же самые азы дипломатии: нельзя, чтобы другая сторона поняла, что ты чего-то очень сильно хочешь.
Трамп, похоже, думает, что стоит ему только встретиться с Кимом, они смогут договориться. Это не так. То, что Северная Корея не хочет отказываться от ядерного оружия, объясняется глубинными, структурными причинами — они воспринимают это оружие как гарантию жизнеспособности нынешнего режима. Приятная встреча в демилитаризованной зоне с участием Дональда Трампа этого не изменит. Думаю…
Зато для него это будет хороший пиар.
ФАРИД ЗАКАРИЯ:Пиар хороший, да, но нужно, чтобы он понимал, что если цель мероприятия — ядерное разоружение Северной Кореи, то к успеху эта встреча не приведёт. Внешняя политика — это вам не раздел психоанализа.
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