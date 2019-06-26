Сочетание провокаций и здравого смысла — SCMP о политике Трампа в отношении Тегерана, Пхеньяна и Пекина

Большая часть американцев, да и всего мира, не видят в Дональде Трампе хладнокровного и расчётливого лидера, а, между тем, его внешняя политика указывает, что эти качества присущи главе Белого дома, утверждает аналитик Дэниел Вагнер в South China Morning Post. Трамп попросту игнорирует протокол и сценарий предшественников и при этом, судя по подвижкам с Ираном, Северной Кореей и Китаем, добивается реальных результатов.

Решение президента США Дональда Трампа не бомбить Иран за сбитый американский беспилотник вновь заставило многих задуматься, в чём же вообще заключается внешнеполитический курс действующего главы Белого дома, пишет эксперт по Азии и автор книги «Китайское видение» (China Vision) Дэниел Вагнер в своей статье для South China Morning Post.

По словам аналитика, с момента инаугурации Дональда Трампа наблюдатели характеризуют его политику как сочетание жёстких мер и односторонних действий. Однако до сих пор происходило слишком мало каких-то значимых международных инцидентов, чтобы увидеть, как американский лидер поведёт себя в кризисной ситуации.

И здесь инцидент с Ираном и беспилотником выглядит весьма показательным, считает автор статьи. Несмотря на воинственный дух некоторых членов его команды, включая госсекретаря Майка Помпео и советника по нацбезопасности Джона Болтона, Трамп «предпочёл путь здравого смысла» и более сдержанную реакцию. Сторонники президента, а то и некоторые его противники могут углядеть в таком поведении умение чётко и хладнокровно видеть и просчитывать последствия. «А эту сторону Трампа — невозмутимого, уравновешенного, осторожного лидера — большая часть американцев (да и всего мира) пока не видели», — комментирует Вагнер.

В случаях Ирана, Северной Кореи и Китая доктрина президента, вероятно, заключается в комбинации воинственных заявлений на грани провокаций и искусства вести переговоры. Отчётливо видно, что Трамп не хочет играть по заезженному сценарию своих предшественников и стремится внедрить свою стратегию. И пока с Тегераном, Пхеньяном и Пекином всё проходит «с переменным успехом», окончательные результаты такого подхода всё ещё неясны. Наверное, критики президента никогда не признают, что он чего-то достиг, но, если задуматься, Северная Корея приостановила свою ядерную активность, Китай оказался «зажат в угол» в торговой войне, а Иран столкнулся с трудной экономической ситуацией.

Как подчёркивает Вагнер, несмотря на то что многие в США и за их пределами подвергают сомнениям тактику Дональда Трампа, он, по сути, добивается ощутимых результатов. Мир привык, что Америка играет по определённым международным правилам, которые она сама же и установила. Никто и не думает, что та же самая Америка может инициировать перемены. Именно этим и занимается глава Белого дома, при этом довольно-таки успешно. По мнению аналитика, мир уже давно созрел для больших перемен, и «вместо того чтобы ждать, пока кто-то другой решит, как и когда будут меняться порядки, Трамп сам становится у руля».

К примеру, если бы с Ираном американский лидер следовал протоколу и ждал, пока европейцы согласятся на отмену ядерной сделки, он ничего бы не добился, потому что Европа и не собиралась отказываться от достигнутых соглашений. Отчасти доктрина Дональда Трампа заключается в том, чтобы «выложить всё начистоту и двигаться дальше». Вагнер напоминает, как во время избирательной кампании тогда ещё кандидат в президенты заявил, что у Америки с её проблемами нет времени для политкорректности.

Другой пример: Китай никак не ответил на увещевания предыдущей администрации США относительно его торгового баланса и кражи американской интеллектуальной собственности. «Альтернатив тому, что сделал Трамп, особо не было», — объясняет автор статьи. Америка привыкла быть лидером, и, кроме неё, Китай — «единственная страна, претендующая на глобальное лидерство на своих условиях». Президента можно сколько угодно критиковать за то, что он делает, но сомневаться в причинах, стоящих за его решениями, сложно.

С подъёмом Китая, ядерными амбициями Ирана и нестабильным поведением Северной Кореи сегодня пришла эпоха лидеров, думающих не о протоколе, а о том, как добиваться реальных результатов.

«Трампу отлично удаются разрушения глобальных масштабов. На его пути и дальше будет немало преград, но есть вероятность, что он будет продвигаться вперёд, и неважно, сколько недовольства ему придётся попутно выслушать», — подводит итог аналитик.