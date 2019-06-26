CNBC: если переговоры между Трампом и Си Цзиньпином закончатся провалом, то миру грозит глобальная рецессия

Намеченная на субботу встреча между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G20 настолько важна, что, по мнению экспертов в сфере финансов, это событие может определить ситуацию на рынке на весь оставшийся год, пишет CNBC.

Многие инвесторы сходятся на том, что лидеры двух государств, скорее всего, отложат введение новых пошлин и возобновят переговоры, но при этом действующие пошлины в большинстве своём останутся в силе.

Если в конце этой недели Китай и США договорятся о «перемирии» в торговой войне, то на рынке ценных бумаг, скорее всего, в течение некоторого времени будет наблюдаться рост, а гособлигации будут активно распродаваться. Однако даже в этом случае ущерб для мировой экономики сохранится до тех пор, пока не будет заключена сделка по отмене пошлин.

Лишь немногие считают, что эта встреча закончится полным провалом. Однако экономисты UBS заявили, что если исход будет именно таким и торговая война начнёт набирать обороты, то мир может столкнуться с замедлением темпов роста, то есть рецессией, говорится в статье.

Если торговая война обострится, то, «по нашим оценкам, глобальный рост, возможно, будет на 75 базовых пунктов ниже в течение последующих шести кварталов, и по очертаниям ситуация будет походить на мягкую «глобальную рецессию» — по масштабам это будет напоминать европейский долговой кризис, обвал цен на нефть в середине 1980-х годов или «текиловый кризис» 1990-х годов», — приводит CNBC мнение компании UBS.