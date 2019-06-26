Washington Times: больше никакого Керри или Обамы — Трамп пригрозил Ирану уничтожением

После того, как президент Ирана Хасан Рухани назвал Белый дом «умственно отсталым», Дональд Трамп предостерёг исламскую республику от нового нападения на американских военных, сообщает The Washington Times. Как рассказывает издание, Вашингтон обвиняет Тегеран в уничтожении американского беспилотника в Ормузском проливе, а на прошлой неделе Трамп в последний момент отменил готовящуюся атаку на Иран, посчитав последствия несоразмерными.
В ответ на оскорбления в свой адрес со стороны президента Ирана Дональд Трамп пригрозил исламской республике «уничтожением», если она ещё раз совершит атаку на американских военных, пишет The Washington Times.
«В высшей степени безграмотное и оскорбительное заявление, которое было обнародовано Ираном сегодня, демонстрирует лишь то, что они не понимают реального положения вещей, — цитирует издание заявление Трампа в Twitter. — Любая атака со стороны Ирана на что-нибудь американское будет встречена огромной и превосходящей силой. В некоторых аспектах превосходящая (сила. — Ино ТВ) будет означать уничтожение. Больше никакого Керри или Обамы!»
Как напоминает The Washington Times, президент таким образом прокомментировал слова главы Ирана Хасана Рухани, который охарактеризовал новые американские санкции против верховного лидера исламской республики Али Хаменеи как «возмутительные и глупые», а также назвал Белый дом «умственно отсталым».
Со своей стороны Дональд Трамп на прошлой неделе отменил военный удар, который планировался в качестве ответной меры после того, как Иран сбил неназванный военный беспилотник США над Ормузским проливом, ключевым путём нефтяных танкеров на границе с Ираном. В понедельник Трамп ввёл новые экономические санкции против Хаменеи и ещё восьми старших офицеров, отметив, что у терпения Америки в отношении враждебных действий Ирана есть свой предел.
«Руководство Ирана не понимает слов «прекрасно» или «сострадание», никогда не понимало, — отметил в Twitter президент Соединённых Штатов. — К сожалению, они понимают только силу и мощь, а у США на настоящий момент самая мощная армия в мире: только за последние два года в неё инвестировали $1,5 трлн». По его мнению, «замечательный иранский народ страдает без причин», потому что «руководство тратит почти все свои деньги на террор и совсем мало — на что-то еще». Также Трамп подчеркнул, что США не забыли использованные Ираном бомбы, которые «убили 2000 американцев и ранили намного больше».
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