CNN: Трамп ввёл санкции против иранского лидера и его окружения

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении иранского верховного лидера аятоллы Али Хаменеи и его окружения в ответ на «провокационные действия» Тегерана в отношении США и их союзников, передаёт CNN. Как пояснил глава Белого дома, ограничительные меры лишат руководителя Ирана и его приближённых важнейших источников финансирования и поддержки.
ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Санкции, вводимые указом, который я намерен подписать, лишат верховного лидера Ирана и членов его кабинета, а также приближённых к нему и его кабинету лиц, доступа к важнейшим источникам финансирования и поддержки. Активы аятоллы Хаменеи и членов его кабинета санкции также не обойдут стороной.
Эти меры представляют собой жёсткий и пропорциональный ответ на всё более провокационные действия Ирана. Мы продолжим наращивать давление на Тегеран до тех пор, пока режим не прекратит свою опасную деятельность и притязания, включая гонку за ядерным оружием, наращивание обогащения урана, разработку баллистических ракет, причастность к терроризму и его поддержку, разжигание конфликтов в иностранных государствах и враждебные действия, направленные против США и их союзников.
Подписанное нами соглашение было катастрофой. Оно не выполняло своей задачи. Происходило много скверных вещей. И, что важнее всего, срок его действия был столь непродолжительным, что через короткий промежуток времени они могли бы создавать ядерное оружие — а это неприемлемо.
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