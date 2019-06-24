NBC: Трамп пригрозил Ирану «невиданными разрушениями» в случае войны

Вам не кажется, что всё говорит о… Что вы думаете о том, что иранцы пока ещё не нарушали это соглашение (о ядерной программе Ирана. — ИноТВ) и что они изо всех сил старались не нарушать это соглашение?

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Знаете, я считаю, что они нарушили это соглашение. Поскольку, как я полагаю, в тех областях, которые нам не разрешено инспектировать, они в течение многих лет занимаются определёнными вещами.

Европейцы считают, что они (иранцы. — ИноТВ) не нарушали договор.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Мне плевать на европейцев. Европейцы зарабатывают там кучу денег. У европейцев всё в порядке: они идут и зарабатывают кучу денег. Франция продаёт Ирану машины. Они также занимаются и другими вещами. Позвольте мне сказать, мы очень добры к Европе. Мы заботимся о них. На НАТО мы потратили огромное, несоразмерное количество средств.

В сфере торговли Европейский союз в течение долгого времени активно использовал нас. В завершение скажу: у нас превосходные отношения с Европой. Я не против вмешательства Европы. Она также хочет заключить сделку. Европа очень бы хотела увидеть заключение сделки. Кстати, Европа…

Это будут разные сделки? Вы хотите заключить с Ираном отдельную сделку? Или же вы хотите, чтобы все стали участниками одной и той же сделки? Привлечь к участию русских, китайцев?

ДОНАЛЬД ТРАМП: Мне всё равно, какая это будет сделка. Она может быть отдельной, может быть общей.

Но речь идёт о переговорах один на один между вами и аятоллой или между вами и президентом (Ирана. — ИноТВ)?

ДОНАЛЬД ТРАМП: Для меня это неважно. Вот что я хочу: меня устроит всё, что приведёт к результату. У них не может быть ядерного оружия. Дело тут не в проливах. Многие освещали эту тему неправильно. Об этом никогда не упоминают. У них не может быть ядерного оружия. Они бы им воспользовались. И они не получат ядерное оружие. Речь идёт не о нефти…

Вы прошлой ночью отправляли послание? Знаете, Reuters сообщило, что вы отправили иранцам послание, в котором говорилось: «Я не хочу войны. Я хочу переговоров».

ДОНАЛЬД ТРАМП: Нет, это не так. Я не отправлял такого послания. Я не отправлял такого послания. Я не знаю, кто…

Хорошо.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Не знаю, кто мог такое сказать.

Обратитесь прямо сейчас с посланием к аятолле.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Это фейковая новость.

Тогда обратитесь прямо сейчас с посланием к аятолле.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Оно не особо будет отличаться от того послания.

И каким же оно будет?

ДОНАЛЬД ТРАМП: Я не ищу войны. И если она произойдёт, то разрушения будут такими, каких вы ещё никогда не видели. Я не стремлюсь к этому. Но вы не можете иметь ядерное оружие. Хотите переговоров? Хорошо. В противном случае у вас будет плохая экономика в ближайшие три года.

Никаких предварительных условий?

ДОНАЛЬД ТРАМП: Что касается меня, то никаких предварительных условий нет.

И вы будете вести переговоры где угодно?

ДОНАЛЬД ТРАМП: Вот в чём дело. Вы не можете иметь ядерное оружие. И если вы хотите обсудить это, хорошо. В противном случае вы в течение долгого времени будете жить с разрушенной экономикой.

Дата выхода в эфир 23 июня 2019 года.