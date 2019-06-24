Business Insider: в тени конфликта с Ираном США стягивают войска к российской границе

Взоры всего мира прикованы к конфликту США и Ирана, ведь речь, по сути, идёт о возможной войне, пишет Business Insider. Но не стоит недооценивать и другую «пороховую бочку» в Балтийском море, советует автор статьи. НАТО стягивает войска к российской границе, чтобы провести масштабные учения.

На Земле живут оптимисты, которые хотят всех объединить и жить в свободном мире без границ и войны, а также пессимисты, которым повсюду мерещатся опасность и враги, пишет Business Insider. И если судить по новостям, то складывается впечатление, что сейчас всем заправляют как раз последние.

США и Китай ведут ожесточённую торговую войну, перечисляет автор статьи. Иранские спецслужбы сбивают американские беспилотники. В ответ глава Белого дома приказывает нанести авиаудар по военным базам Тегерана, но отзывает самолёты в последнюю секунду. Конечно, все остальные события «оказались в тени» кризиса в Персидском заливе, отмечает автор статьи, ведь США и Иран, по сути, стоят на пороге войны.

Но не стоит недооценивать и другую «пороховую бочку» в Балтийском море, ведь в этом регионе идёт противостояние двух крупнейших ядерных держав мира. НАТО стягивает к российской границе войска, чтобы провести учения с участием 18 стран-членов альянса. В них будут задействованы 8600 солдат, 50 кораблей, 36 военных самолётов и две подводные лодки. С начала крымского кризиса* в 2014 году отношения двух стран охладели. Вашингтон обвиняет Москву в экспансионистских намерениях. Кремль же упрекает американцев в попытке окружить Россию.

Учения в этом году проводит Второй флот ВМС США, продолжает издание. Вместе с союзниками он отрабатывают навыки по противодействию вражеским минам, подводным лодкам и авиаударам. Эксперты полагают, что у России самый большой арсенал морских мин в мире. По имеющимся подсчётам, их четверть миллиона.

«Но нужно ли НАТО действительно проводить военные учения в Балтийском море?», — задаётся вопросом автор. В альянсе утверждают, что «да». «Балтийское море имеет для альянса жизненно важное стратегическое значение», — заявила представитель организации Оана Лунгеску. При этом она подчеркнула, что учения не направлены против какой-то конкретной страны. «Россия, должно быть, смотрим на это совсем по-другому», — заключает автор.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).