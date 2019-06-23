DT: крупнейшие авиаманёвры на Балканах должны развеять планы России

В новых авиационных учениях, крупнейших за последние 30 лет, принимают участие 7 тыс. военных из 20 стран. По словам журналиста Daily Telegraph, у них такой размах, что их цель — нарушить вероятные планы России по укреплению влияния на Балканах.

Британские десантники принимают участие в крупнейших авиационных учениях со времён окончания холодной войны. Их цель — продемонстрировать свою силу России, пишет Daily Telegraph.

В учениях Swift Response, которые продлятся месяц, задействованы 7 тыс. военных из более 20 стран, включая Великобританию, США и Францию. Они проходят в Хорватии, Германии, Румынии и Болгарии, и на них отрабатывается быстрое развёртывание большого контингента НАТО в случае российской агрессии.

«Мы здесь, и мы готовы защищать наших союзников», — приводит издание слова командующего 16 десантно-штурмовой бригады Великобритании Джона Кларка. По его мнению, Восточная Европа и Балканы составляют для Великобритании особую важность, и он подчеркнул, что Лондон готов противостоять любой потенциальной угрозе для стабильности региона.

В среду больше 600 британских и французских десантников уже совершили прыжки с парашютом в Хорватии. Некоторых военных направили на учения прямо с празднования годовщины высадки союзников в Нормандии.

Но при этом в понедельник на учениях погиб солдат из Канады, у которого не раскрылся парашют во время прыжка на территории Болгарии. Вместе с ним пострадали ещё один канадец и два американских десантника.

Как отмечает автор статьи, в этих учениях потренироваться могут и солдаты, которую несут службу неполный рабочий день.

Учения также будут проходить на аэродроме города Задар в Хорватии, где военные отработают проведение военно-воздушных операций и защиту от хорошо оснащённого врага. Также страны смогут там испытать новое высокоточное вооружение, как вертолёт Wildcat и беспилотник Puma, который может на дальнем расстоянии следить за врагом с помощью инфракрасных камер.

Британские и французские военные уже провели тренировки по стрельбе холостыми и боевыми патронами. Как отмечает автор статьи, союзники впервые проводят манёвры в Хорватии. «Размах учений явно призван остановить какие-либо планы, которые могут быть у Кремля, по расширению его сферы влияния на Балканский регион», — пишет автор статьи.

При этом на все комментарии России по поводу учений военные отмечают, что находятся в этих странах по приглашению властей. «Хорватия — наш очень мощный стратегический партнёр в восточной Европе, и мы приветствуем возможность развивать с ней крепкие двусторонние связи и показывать британский подход к совместным учениям, — приводит издание комментарий Джона Кларка. — Это даёт очень чёткий сигнал нашим врагам, что мы можем проецировать силу на дальние расстояния за очень короткий срок. Стабильность на Балканах крайне важна для стабильности в Европе».