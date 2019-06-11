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Mirror: российский Су-27 перехватил шведа и американца над Балтикой

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Российский истребитель Су-27 осуществил перехват американского и шведского самолётов-разведчиков над Балтийским морем. По данным Минобороны РФ, инцидент произошёл неподалёку от места проведения военно-морских учений НАТО Baltops-2019, передаёт Daily Mirror.
Mirror: российский Су-27 перехватил шведа и американца над Балтикой
Reuters

Российский истребитель Су-27 перехватил американские и шведские самолёты над Балтийским морем. Инцидент произошёл в приграничном районе, где в настоящий момент проходят учения НАТО, передаёт Daily Mirror со ссылкой на российские СМИ.

По информации Минобороны РФ, российские средства контроля зафиксировали над нейтральными водами Балтийского моря две приближающиеся к границе страны воздушные цели. Для их перехвата в воздух был поднят Су-27 из дежурных сил ПВО Балтийского флота.
 
Российский истребитель подошёл на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как самолёты-разведчики — американский RC-135 и шведский Gulfstream. После этого Су-27 сопровождал их, не допуская нарушения границы и соблюдая все необходимые меры безопасности, отмечается в сообщении оборонного ведомства.
 
Военно-морские учения НАТО Baltops-2019 проводятся с 9 по 21 июня в южной части Балтийского моря. В манёврах примут участие 40 кораблей и субмарин, а также 40 самолётов из 18 стран, отмечает издание.
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источник
Daily Mirror Великобритания Европа
теги
Балтийское море истребитель НАТО разведка Россия самолет США учения Швеция
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