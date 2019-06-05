High North News: геополитика не помеха — Россия и Норвегия учатся спасать утопающих на Крайнем Севере

Несмотря на напряжённый геополитический климат, Россия и Норвегия успешно проводят учения с участием судов Береговой охраны на Крайнем Севере, пишет High North News. Как отмечает портал, стороны учатся совместно проводить спасательные и поисковые операции по обе стороны границы, используя во время манёвров большое количество как морской, так и воздушной техники.

Спасателям поступило сообщение о пожаре на рыболовном судне в Баренцевом море. Несколько человек оказались за бортом. Сигнал SOS принял контрольный центр корабля KV Sortland норвежской Береговой охраны. Капитан Кнут Гарнес отдаёт приказ на начало поисково-спасательной операции, пишет High North News.

Пост на мостике ищет выживших в море. Другие моряки уже готовят шлюпки к быстрому спуску. Матросы, которые обладают серьёзными познаниями в первой помощи, собираются принимать раненых. Время — это ключевой фактор для спасения жизней в море. Именно поэтому вся команда из 27 человек на борту норвежского судна находится в полной готовности на случай чрезвычайного происшествия.

«К счастью, всё это — всего лишь учения. Однако этот сценарий, который стал основой для учений в Баренцевом море (Barents Exercise) — совместных российско-норвежских манёвров, — вполне реален», — отмечает издание.

Человек за бортом — это происшествие, с которым как норвежская, так и российская Береговая охрана порой сталкиваются в этих водах. Более того, в последние годы подобные инциденты случаются всё чаще из-за роста судоходства.

Нет никаких знаков, говорящих о том, что этот рост остановится в будущем: всё большее количество игроков и акционеров обращают свой взор на север в поисках природных богатств и торговых маршрутов. В своём ежегодном докладе Береговая администрация отмечает, что в 2018 году объёмы перевозок сырой нефти в Баренцевом море достигли рекордного уровня.

«Всё указывает на то, что в ближайшие годы судоходство на Крайнем Севере будет расти. Идёт разведка ресурсов, а в рыбных местах наблюдается серьёзная активность. Кроме того, объёмы традиционных околоторговых перевозок также находятся на высоком уровне», — отметил Гарнес.

Сам капитан долгое время работал на борту судов Береговой охраны, патрулировавших норвежское побережье, а также участвовал в спасательных операциях, связанных с несколькими серьёзными авариями и катастрофами.

Норвежская Береговая охрана располагает флотом из 14 кораблей, 9 из которых принадлежат к числу «внешней береговой охраны», которая патрулирует наиболее суровые и малодоступные районы.

«Это судно бывало в Северном море, а также на Крайнем Севере. У нас был инцидент с пожаром на траулерном предприятии. Мы отправились туда и приняли участие в борьбе с пожаром, аварийном затоплении трюма и буксировке судна. Мы буксируем очень много судов, когда у них проблемы с двигателем или у них не получается пристать к суше», — рассказал капитан.

По его словам, самый большой вызов для Береговой охраны — это рост общей активности на Крайнем Севере из-за роста как пассажирского, так и торгового судоходства, а также увеличения количества кораблей, которые перевозят СПГ.

Участие в российско-норвежских учениях приняли разные суда, а также воздушные средства вроде разведывательных самолётов и спасательных вертолётов. Barents Exercise, как отмечает портал, — это редкий пример российско-норвежского сотрудничества в непростые с точки зрения геополитики времена.

После соглашения о демаркационной линии в Баренцевом море от 2010 года, граница между Норвегией и Россией приобрела ясные очертания. Многие аварии, которые могут произойти в этих водах, будут иметь отношение к поиску людей на большой площади или разливу нефти. При этом в случае таких происшествий стороны могут пересекать границы друг друга.

«Именно поэтому такие манёвры крайне важны», — считает глава Центра координации спасательных операций по Северной Норвегии Бент-Уве Ямтли.

«Мы довольны спасательной частью учений, — добавил он. — По сравнению с прошлыми годами мы включили в них большее число воздушных средств, а также много кораблей. Кроме того, нам удалось добиться ясности в вопросе пересечения российской границы норвежскими судами, и это позитивный прогресс».

Капитан Гарнес подчёркивает, что ключ к взаимопониманию между сторонами во время учений — это связь на очень высоких частотах, согласование трансграничного воздушного трафика, а также изучение потенциала норвежских и российских судов.

«Если мы начинаем спасательно-поисковую операцию, и они поступают к нам в подчинение в Норвегии, то нам полезно знать, на что они способны, чтобы иметь возможность раскрыть их потенциал в полной мере. Это справедливо и в обратной ситуации: русским надо знать наш потенциал, если мы предложим им помощь в крупной операции», — подытожил Гарнес.