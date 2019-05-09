NRK: русский «кит-шпион» остаётся загадкой для норвежцев

Пойманный в конце апреля у побережья губернии Финнмарк белый кит, которого в Норвегии заподозрили в «шпионаже», скорее всего, ранее использовался в России для дельфинотерапии. Эксперты предположили, что эту белуху специально обучали помогать детям с психологическими проблемами. Однако некоторые до сих пор сомневаются в том, что в Норвегии мог оказаться кит из российского центра дельфинотерапии, передаёт NRK.

В конце апреля шведские рыбаки обнаружили у острова Рольвсёйя вблизи побережья губернии Финнмарк кита-белуху в упряжке. По их словам, кит оказался ручной и сам подплыл к людям, которые окрестили его Валдимиром. Событие получило международную огласку, а упряжку отдали на исследование в Службу безопасности норвежской полиции. В Институте морских исследований и Арктическом университете Тромсё предположили, что кит является собственностью ВМФ России, где «давно проводят эксперименты на морских животных, пытаясь приспособить их под военные нужды», сообщает NRK.



Однако позднее появилась версия, что это кит по имени Семён, который раньше был «доктором» для малышей в российском центре дельфинотерапии для детей-инвалидов. «Кит-белуха, выловленный у Финнмарка, скорее всего, сбежал из российского центра дельфинотерапии неподалёку от норвежской границы», — написала специализирующаяся на рыбной промышленности норвежская газета Fiskeribladet со ссылкой на слова своего экс-журналиста Мортена Викебю, который ранее работал консулом Норвегии в Мурманске.



Ранее Fiskeribladet уже писала об этой белухе, которую использовали в России для дельфинотерапии, в 2008 году, поясняет NRK. Сообщалось, что около 16 лет назад на белого кита Семёна напали морские львы. Тогда животное сильно пострадало, но люди его выходили, а в 2008 году Семён выступал в центре морских видов спорта на Белом море на границе Карелии и Мурманской области. Кита обучали помогать детям с психологическими проблемами, говорится в статье.



После появления этой новой информации в норвежском ведомстве рыбной промышленности вздохнули с облегчением: оказалось, что российский кит, по всей вероятности — дружелюбный «детский доктор», а никакой не «шпион», передаёт NRK. «Мы уж было подумали о шпионаже и даже войне. А это обычный кит, который желает нам, людям, добра. Он ласковый, и у него добрые намерения. Это просто чудесно», — радуется инспектор Йорген Ре Виг.



Однако позднее экс-консул Викебю выступил с новым заявлением, обвинив газету Fiskeribladet в том, что она неверно истолковала его слова, а Семён и Валдимир — это разные киты, передаёт NRK. «Я всего лишь сказал, что это тот же вид. Скорее всего, животных выдрессировали с одной и той же целью — для китовой терапии. Я не утверждал, что это тот же самый кит», — заявил Викебю в интервью другому норвежскому изданию Hammerfestingen. В статье также подчёркивается, что у Семёна на морде остался заметный шрам от нападения морских львов, однако у белухи, приплывшей в Финнмарк, такой приметы нет.



Инспектор Йорген Ре Виг тоже предполагает, что Семён и Валдимир — два разных кита, сообщает NRK. «Они точно разные, я это сразу понял. Но они запросто могут быть из одного и того же центра, или из похожих», — пояснил эксперт. В то же время он выразил надежду, что дружелюбного кита Валдимира, который всю последнюю неделю обитает в гавани Хаммерфеста и охотно общается с местными жителями, смогут «усыновить» и взять под опеку норвежские энтузиасты. «Неужто в Хаммерфесте не найдётся смельчака, который заберёт кита себе и создаст новые рабочие места? Он же отлично выдрессирован и уже стоит миллионы крон», — заключил Виг в беседе с корреспондентом.