CBS News: белуху, атаковавшую норвежских рыбаков, заподозрили в работе на российские ВМС

В российских ВМС существует программа, в рамках которой белух и прочих морских животных тренируют для охраны арктических баз, пишет CBS News. Существуют подозрения, что белуха, недавно атаковавшая рыбаков у берегов Норвегии, связана с российским военным флотом. Издание отмечает, что Россия и НАТО постоянно обвиняют друг друга в агрессивных действиях у северных границ.

Белуха со странной повязкой, недавно опасно сблизившаяся с норвежской рыбацкой лодкой, могла быть натренирована российскими военными, сообщает CBS News, ссылаясь на заявления норвежских учёных и рыбаков. Как отмечает издание, российская сторона признавала, что тренировала морских млекопитающих для участия в морских операциях в Арктике, где у России находится крупная военная база.

Норвежский телеканал NRK предоставил видео, на котором белуха подплыла к рыбацкой лодке и несколько раз подтолкнула её. Как пишет CBS News, рыбаки сняли с животного странную повязку, на которой было по-английски написано «оборудование Санкт-Петербурга». Отмечается, что никакой связи этого предмета с российскими военными обнаружено не было: тем не менее норвежские учёные всё равно подозревают, что кит связан с российским ВМФ.

«Мы знаем, что в России в неволе содержались приручённые киты и что некоторые из них были отпущены на волю — после чего они часто начинают выслеживать лодки», — приводит издание слова Одуна Рикардсена, профессора морской биологии из норвежского арктического института.

Как пишет CBS News, российские военные уже давно применяют китов и прочих морских млекопитающих в военных целях. В советские времена существовала программа, в рамках которой дельфинов обучали обнаруживать подводные угрозы и предупреждать о них.

Похожая программа существует и у современных российских ВМС, сообщает издание, ссылаясь на репортаж российского телеканала «Звезда» от 2017 года. Согласно данным английского издания The Guardian, целью программы было натренировать белух «охранять входы на морские базы», а также «помогать ныряльщикам и при необходимости убивать чужаков, пытающихся проникнуть на их территорию».

CBS News напоминает, что за последние три года Владимир Путин вновь открыл три старые советские арктические базы: всё это происходит на фоне того, что Россия и НАТО обвиняют друг друга в агрессивных действиях у северных российско-европейских границ. Согласно заявлениям корреспондента CBS News Дэвида Мартина, Россия проводила учения с использованием ядерных бомбардировщиков вблизи территории Норвегии.

В ответ осенью прошлого года НАТО провело в Норвегии свои крупнейшие военные учения, отмечает издание.