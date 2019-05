Newsweek: Москва предупредила, что не оставит «шпионский» радар Норвегии без внимания

Российские власти обещают принять меры в ответ на модернизацию американо-норвежской радарной станции Globus-II, пишет Newsweek. По словам издания, в Москве опасаются, что эта радиолокационная установка, которая имеет довольно «тёмное прошлое», может быть использована в качестве элемента противоракетной обороны США.

Россия пообещала принять меры против строительства радарной станции Globus-III в Норвегии. По мнению Москвы, эта установка должна стать частью глобальной противоракетной системы США, пишет Newsweek.

Радиолокационная станция Globus-III — это совместный американо-норвежский проект, который находится неподалёку от маленькой рыбацкой деревни Вардё. То есть меньше чем в 40 милях от Кольского полуострова, где располагаются несколько российских военно-морских баз.

Во время недавнего брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала Globus-II, на смену которому должен прийти Globus-III. Она предположила, что эта установка «передаёт получаемую ей информацию непосредственно в США».

По словам Захаровой, Москва регулярно ставит перед Осло вопрос, в каких целях будет использована модернизированная станция. Но норвежская сторона постоянно уходит от прямого ответа. Но при этом «есть все основания полагать, что радар будет вести слежение именно за российской территорией и станет частью системы ПРО США».

«Очевидно, что размещение американской РЛС в данном районе не является сугубо норвежским вопросом, он касается общего контекста сохранения стабильности и предсказуемости на севере», — добавила официальный представитель, отсылая к более жёсткой позиции Вашингтона в отношении активности Москвы в Арктике.

«Мне кажется, очевидно, что военные приготовления вблизи российских границ, будь то российская граница или другая граница, подобные приготовления не могут быть проигнорированы нашей страной, как и любой другой страной. Соответственно, исходим из того, что будут предприняты ответные меры для обеспечения собственной безопасности», — подчеркнула Захарова.

Издание напоминает, что Вашингтон и Осло начали проект Globus ещё в 1950-х, когда солидарная с НАТО Норвегия стала стратегическим фронтом в холодной войне между США и Советским Союзом. Официально радарная система использовалась «для наблюдения за космическими объектами, их отслеживания и классификации; для разведки в национальной сфере интересов, а также сбора данных для государственных исследований и разработок».

«Система Globus никогда не была частью системы противоракетной обороны США или какой-либо другой страны. Она не имеет связи и не передаёт информацию в реальном времени системе ПРО США или какой-либо другой страны, что является обязательным условием для работы системы ПРО. Работа по модернизации никак не изменит ситуацию», — уверяют в Вооружённых силах Норвегии. Но «тёмное прошлое» этого проекта свидетельствует об обратном, считает издание.

Строительством Globus-II, который изначально назывался AN/FPS-129 HAVE STARE, занимался ведущий подрядчик Минобороны США Raytheon. На ранней стадии система располагалась на калифорнийской базе ВВС США Ванденберг, где Пентагон регулярно испытывал межконтинентальные баллистические ракеты.

Даже в официальной документации Raytheon от 1999 года, когда Globus-II разместили в Норвегии, говорится, что эта РЛС «первоначально предназначалась для сбора разведывательных данных по баллистическим ракетам, а аэродинамическое и спутниковое слежение рассматривалось в качестве второстепенных задач», обращает внимание Newsweek.

Через год научный журнал Bulletin of the Atomic Scientists пролил свет на связь установки с противоракетной обороной. Официально Globus-II должна была сосредоточиться на космических исследованиях, но в NASA утверждали, что ничего не знают о проекте. Три месяца спустя The Wall Street Journal сообщила, что в результате шторма обнажилось тефлоновое покрытие радара, которое подтвердило: РЛС действительно была направлена в сторону России.

В 2016 году государственная телерадиокомпания Норвегии NRK впервые сообщила, что в Вардё появится второй радар, несмотря на продолжающийся скандал вокруг первой установки. Строительство должно завершиться в течение четырёх лет.

Корреспонденты NRK наблюдали, как тяжёлые грузы из США прибывали в Вардё. В своих репортажах они рассказывали, что рабочие избегают телекамер, а местные власти отказываются предоставить подробности о происходящем.

Российские власти не говорят, какие конкретные шаги они собираются предпринять в ответ на развёртывание Globus-III, но военное руководство страны уже высказывало мнение по этому вопросу. Так, на одном из министерских заседаний с участием Владимира Путина глава Минобороны Сергей Шойгу привёл строительство норвежской РЛС в качестве одного из примеров того, что «США и НАТО наращивают свой военный потенциал».

Всего два месяца назад в Норвегии состоялись крупнейшие за последние 20 лет учения НАТО «Единый трезубец». Впоследствии представители Осло утверждали, что Москва «глушила» систему навигации GPS, которой пользовались участники манёвров, но Россия отвергла эти обвинения.

Более того, в феврале Globus-II «официально стала поводом для ухудшения отношений» между соседними странами. Директор Разведывательной службы Норвегии генерал-лейтенант Мортен Хага Лунде обвинил Россию в том, что её истребители Су-24 отрабатывали удар по радару, отмечает Newsweek.