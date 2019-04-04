SVT: Россия провела ракетные стрельбы рядом с Норвегией — не выходя из порта

Атомная подводная лодка «Северодвинск» Северного флота провела ракетные стрельбы неподалёку от норвежской границы, пишет SVT. Как отмечает канал, ракету субмарина выпустила, не выходя из порта, что вполне вписывается в рамки недавнего заявления министра обороны России Сергея Шойгу о том, что время подготовки удара высокоточным оружием значительно сократилось.

Одна из новейших атомных подводных лодок российского Северного флота — «Северодвинск» — выпустила одну крылатую ракету, не покидая порта. По некоторым данным, это первый случай, когда атомная подлодка открыла ракетный огонь, находясь на якоре на военно-морской базе, пишет SVT.

Подлодка, судя по всему, располагалась на своей базе в Западной Лице на Кольском полуострове в 60 км от норвежской границы.

По словам эксперта Шведского института оборонных исследований Фредрика Вестерлунда, эти сообщения вполне вписываются в рамки заявлений министра обороны России Сергея Шойгу, которые тот сделал 11 марта 2019 года.

Шойгу, в частности, тогда отметил, что время подготовки удара высокоточным оружием дальнего радиуса действия стало намного короче по сравнению с 2013 годом.

«Министр обороны Шойгу сообщил, что время подготовки полётных заданий сократилось с полутора месяцев до трёх часов», — отметил Вестерлунд.

При этом Россия серьёзно увеличила количество крылатых ракет. «Шойгу сообщил, что количество крылатых высокоточных ракет возросло более чем в 30 раз с 2013 года», — подчеркнул эксперт.

Крылатые ракеты могут лететь на низкой высоте, приближаясь к цели с неожиданной стороны. При этом ракеты, используемые против сухопутных целей, зачастую имеют больший радиус действия, чем те, которые предназначены для поражения кораблей.

По некоторой информации, Россия испытывала версию крылатой ракеты «Калибр». По данным Шведского института оборонных исследований, радиус действия противокорабельной версии «Калибра» (3М54) составляет 660 км. В то же время версия этой ракеты, предназначенная для уничтожения сухопутных целей, в случае запуска с подлодки может похвастаться большим радиусом действия — до 1500 км.

Тем не менее до конца неясно, какая именно версия ракеты была запущена с подлодки. Нет информации также о том, запускался ли «Калибр» в подводном положении.