CNN: для США всё было бы плохо — эксперт о том, как бы проходила война между Америкой и Ираном

Директор программы изучения военной ситуации на Ближнем Востоке «Центра новой американской безопасности» Илан Гольденберг в интервью для CNN предположил, что американский удар по Ирану мог бы привести к конфликту в стиле «око за око». Гольденберг отметил, что такой конфликт кончится плохо для США и их союзников в регионе, и ещё хуже для Ирана.

Президент Трамп заявил, что США, цитирую, «уже зарядили оружие и взвели курок» в четверг вечером, подготовив удар по трём объектам в Иране — однако, как добавил Трамп, когда ему сообщили, что в результате могли погибнуть 150 человек, он отменил удар за десять минут до того, как он должен был произойти. Получается, что мы подошли к началу реальных военных действий, наверное, настолько близко, насколько это вообще возможно, не начиная их — и поэтому, на мой взгляд, будет важно поговорить о том, как бы проходила война между Америкой и Ираном.

Именно этому была статья журнала Foreign Affairs, написаная Иланом Гольденбергом — директором программы изучения военной ситуации на Ближнем Востоке «Центра новой американской безопасности». Он выходит с нами на связь из Аддис-Абебы.

Илан, приветствуем вас на нашей передаче!

ИЛАН ГОЛЬДЕНБЕРГ, бывший руководитель рабочей группы по Ирану бюро замминистра обороны США по вопросам политики: Спасибо, что пригласили!

Илан, в своей статье вы предприняли попытку объяснить, как проходила бы подобная война. Разъясните, пожалуйста, и нам, каким, на ваш взгляд, будет наиболее вероятный сценарий как для американского удара, так и — что так же важно — для ответа иранцев.

ИЛАН ГОЛЬДЕНБЕРГ: Конечно. Началось бы всё с очень ограниченного американского удара, который президентские советники описали бы ему так: «Мы только ответим ударом по цели, которая уже ударила по нам». Дальше события развивались бы так же, как уже было в Сирии в 2017 и 2018 годах, когда президент Трамп решил нанести очень ограниченные удары по сирийским силам Башара Асада в ответ на применение химического оружия. Но есть разница: Иран — не Сирия и обладает куда более серьёзным потенциалом, чем Сирия: у него есть и ракеты, которыми он может ударить по объектам в Персидском заливе, и ракеты, которые он может запустить по нашим кораблям, и различные марионетки в Ираке, в Йемене, в Сирии и в других странах Ближнего Востока, благодаря чему он даже может организовывать теракты против американских посольств и других объектов.

Итак, Иран может рассудить, что масштабный конфликт с США ему не нужен — а может и нанести ответный удар; в этом случае не исключено, что мы пустимся во все тяжкие, а именно в этом, на мой взгляд, и заключается настоящая угроза.

А что же предпримут США в случае ответного удара Ирана по той модели, как вы описываете? Вы ведь сказали, что у Тегерана есть влияние, интересы и потенциал во многих областях, но США и сами имеют военные базы по всему Персидскому заливу. Так как складывалась бы ситуация, если бы США попытались ответить на попытку Ирана нарастить напряжённость или обострить обстановку в Ливане, Йемене, Сирии или Ираке?

ИЛАН ГОЛЬДЕНБЕРГ: Первым делом Иран бы попытался ударить по США при помощи одного из описанных мной вариантов, стараясь при этом не вступать в полномасштабный конфликт. Ну а мы бы на это отреагировали — то есть, если бы Иран организовал теракт, мы бы, вероятно, ударили бы по лагерю подготовки террористов внутри Ирана; а если бы Иран больше сосредоточился на Персидском заливе и ударил бы ракетами по нашим кораблям, то мы, скорее всего, стали бы атаковать различные ракеты, которые он пускает по нашим судам, или же объекты, с которых эти ракеты запускаются.

В итоге мы очень быстро перешли бы к конфликту в стиле «око за око», а затем военные обратились бы к президенту со словами: «У нас есть варианты с повышением ставок — мы можем просто вывести из строя всё, все разнообразные силы и средства Ирана». И вот к этому всё могло бы в итоге прийти, и ситуация была бы похожа уже не на Сирию образца 2017 или 2018 года, а скорее на Ирак образца 1991-го — США начали бы ограниченную войну на несколько недель, пытаясь потопить весь иранский флот и вывести из строя все те средства, которыми Иран обладает.

Но давайте начистоту: конфликт такого типа с Ираном обошёлся бы серьёзными потерями: ракеты бы стали падать на Абу-Даби, на Дубай и на Эр-Рияд; «Хизболла» могла бы запустить несколько сотен тысяч ракет по Израилю, а Израиль бы ответил симметрично, а если бы не смог защитить себя только за счёт ПВО, мог бы инициировать наземное вторжение в Ливан. В общем, в этот момент конфликт бы начал резко обостряться.

Думаю, что вывод можно было бы сформулировать так — для США и их партнёров в регионе всё было бы плохо, а для Ирана — ещё хуже, поскольку большая часть его армии была бы уничтожена; вместе с тем, он бы сохранил достаточно потенциала, чтобы совершать нападения через свои марионеточные силы на различные объекты. Различного рода террористические атаки продолжались бы на протяжении многих лет.

Кроме того, США бы пришлось остаться в регионе после подобного рода конфликта; на многие годы вперёд пришлось бы забыть о самой идее поворота в Азию или сосредоточении усилий на соперничестве великих держав. Потому что на протяжении многих лет нам бы пришлось сдерживать разгневанную и всё ещё достаточно могущественную страну в три раза больше Ирака в центре важнейшего со стратегической точки зрения региона.

Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 23 июня 2019 года.